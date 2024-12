Ruszyły prace nad "Barbie 2"? Twórcy mają już pomysł na fabułę

"Barbie 2": kiedy premiera?

Kontynuacja wydawała się nieunikniona. Pierwsza " Barbie " okazała się najbardziej kasowym filmem 2023 roku, zarabiając na całym świecie ponad 1,4 mld dolarów. Komedia o najsłynniejszej lalce świata zdobyła również 8 nominacji do Oscara, w tym dla najlepszego filmu. Jedna z nich - za piosenkę "What Was I Made For?" w wykonaniu Billie Eilish - zamieniła się w złotą statuetkę.Niestety, wszystko wskazuje na to, że "Barbie 2" nie trafi szybko do kin. Gerwig przymierza się aktualnie do nakręcenia dla Netfliksa dwóch widowisk z serii "Opowieści z Narnii". Baumbach pracuje z kolei nad postprodukcją swojego nowego filmu, w którym główne role zagrali Gerwig Adam Sandler . Z kolei gwiazda i producentka " Barbie Margot Robbie już wkrótce wejdzie na plan zdjęciowy adaptacji "Wichrowych wzgórz" w reżyserii Emerald Fennell . Premierę tej produkcji zaplanowano na walentynki 2026.Przypomnijmy, że jeszcze w listopadzie ubiegłego roku w rozmowie z Associated Press Robbie stwierdziła:W obsadzie " Barbie " prócz Robbie znaleźli się również: Ryan Gosling, Ritu Arya oraz laureatka Oscara Helen Mirren