"Barry" dostanie czwarty sezon

"Barry" przedłużony na kolejny sezon

O czym opowiada "Barry"?

Trzeci sezon serialu " Barry " jest dopiero na półmetku, a stacja HBO już podjęła decyzję o przedłużeniu go na kolejny rok. Gwiazdor i współtwórca produkcji Bill Hader może więc szykować się na czwarty sezon.Na antenie HBO oraz platformie HBO Max możemy obecnie oglądać trzeci sezon " Barry'ego ". Na dzień dzisiejszy wyemitowano cztery odcinki, w których życie tytułowego bohatera komplikuje się jeszcze bardziej niż dotychczas., skomentowała Amy Gravitt, wiceprezeska programowa HBO.Zdjęcia do sezonu czwartego mają ruszyć już w czerwcu w Los Angeles. Bill Hader ma wyreżyserować wszystkie osiem nowych odcinków.Tytułowym bohaterem " Barry'ego " jest były żołnierz, obecnie zabójca do wynajęcia, który ku swemu zaskoczeniu odnajduje lek na samotność w nowym hobby, jakim jest.. aktorstwo. Niestety łączenie światów teatru i zabijania na zlecenie nie jest łatwe...Twórcami serialu są Bill Hader Alec Berg . W obsadzie oprócz Hadera znaleźli się m.in. Henry Winkler Barry " zdobył dotychczas sześć nagród Emmy. Wyróżnieni zostali m.in. Hader (jako "Najlepszy aktor w serialu komediowym") i Winkler (jako "Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym").