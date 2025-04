Ósmy sezon "Ricka i Morty'ego" nadlatuje! Zobacz zwiastun

Zobacz zwiastun ósmego sezonu "Ricka i Morty'ego"

O siódmym sezonie "Ricka i Morty'ego"

Premiera ósmego sezonu " Ricka i Morty'ego " zaplanowana jest na 25 maja. Na platformy Max i Hulu nowe odcinki mają trafić później, tj. 1 września. Zobaczcie zwiastun:Przypominamy oficjalny opis nowych odcinków:Siódmy sezon " Ricka i Morty'ego " trafił na ekrany w październiku 2023 roku (zwiastun poniżej). Adult Swim pożegnało Justina Roilanda , współtwórcę serialu, który przez lata użyczał głosu tytułowym bohaterom, po tym, jak został on oskarżony o przemoc domową. Zastąpili go Ian Cardoni Harry Belden . Ich głosy usłyszymy także w nowych odcinkach.W każdym odcinku poznajemy nową szaloną przygodę Ricka Sancheza , genialnego wynalazcy i najinteligentniejszej istoty we wszechświecie, oraz jego niezbyt rozgarniętego wnuka Morty'ego Smitha . Para bohaterów odwiedza inne galaktyki i alternatywne światy. W domu czekają na nich dwie Beth, czyli córka Ricka i jej klon, Jerry, czyli mąż pierwszej z nich i ojciec Morty'ego, oraz Summer, cyniczna starsza siostra Morty'ego.