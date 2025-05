Jedna z najważniejszych komedii XXI wieku otrzyma kontynuację?

"Napoleon Wybuchowiec" otrzyma kontynuację?

"Napoleon Wybuchowiec" – zwiastun

World of Reel cytuje w tej sprawie Matta Belloniego z "Puck", który donosi, że Searchlight rozpoczęło wstępne prace nad sequelem " Napoleona Wybuchowca ". Nieprzypadkowy wydaje się czas podjęcia tej decyzji. Słynna komedia z 2004 roku była debiutem reżyserskim Jareda Hessa , który ponad dwadzieścia lat później wpuścił do kin wyreżyserowany przez siebie " Minecraft: Film ", zarabiając w ten sposób dla studia prawie 900 milionów dolarów. Sukces " Minecrafta " pozwala wytwórniom patrzeć więc na Hessa jako na twórcę dochodowego; dla samego reżysera oznacza on z kolei więcej wolności w dobieraniu kolejnych projektów.Możliwości nakręcenia kontynuacji " Napoleona Wybuchowca " dziennikarze upatrują w dwóch czynnikach. Po pierwsze, debiut Hessa był dla niego bardzo osobistym projektem, w który włożył wiele serca i własnych doświadczeń z czasu dojrzewania. Po drugie, oryginalna obsada i ekipa od jakiegoś czasu regularnie potwierdza chęć udziału w ewentualnym sequelu. Jon Heder , który 20 lat temu wcielił się w Napoleona, zaznaczał w wywiadach, że swój powrót do roli uzależnia od tego, czy Hess będzie chciał stanąć za kamerą. Dodał też, że jego zdaniem sequel musiałby rozgrywać się w dzisiejszych czasach i radzić sobie z problemami dorosłych już bohaterów.– powiedział aktor.Z kolei jego ekranowy partner Efren Ramirez , odgrywający niegdyś rolę Pedro, mówił niedawno że "Wszyscy chcą tego sequela", "te postacie mają jeszcze wiele historii do przeżycia" oraz że "drzwi do jego powstania nie są jeszcze zamknięte".