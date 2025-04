Hit Max "The Pitt" powróci. Co czeka widzów w 2. sezonie?

Dlaczego "The Pitt 2" będzie miał przeskok czasowy?

to serial, którego gwiazdą i producentem jest, przed laty członek obsady hitu. Jego akcja rozgrywa się w Centrum Medycyny Traumatycznej w Pittsburghu. Pierwszy sezon składa się z 15 odcinków. Każdy odcinek to historia jednej godziny z jednego dyżuru grupy lekarzy i pielęgniarek SORu..Drugi sezon serialunie będzie bezpośrednią kontynuacją pierwszego sezonu. Jego akcja została przesunięta o 10 miesięcy i będzie rozgrywać się w czasieW rozmowie z portalem Deadline, twórca, wyjaśnił, że było wiele czynników, które zdecydowały o tak radykalnym przeskoku. Najważniejszym powodem był jednak Patrick Ball ). Będzie to bowiem jego pierwszy dyżur po obowiązkowym odwyku, na jaki poszedł w wyniku wydarzeń z pierwszego sezonu.Inny powodem jest pragnienie twórców pokazania rozwoju postaci, z którymi widzowie się już zdążyli zapoznać. Gdyby akcja drugiego sezonu rozgrywała się zaraz po tym, co zobaczyliśmy w pierwszym, to nie byłoby to możliwe. A taki inni będą na nowym etapie swojego zawodowego rozwoju.Fani mogą się spodziewać też powrotu. Kto jeszcze wróci, tego na razie nie ujawniono. Nie wiemy więc, czyspełni swoją obietnicę i zrezygnuje z pracy na ostrym dyżurze, czy też wykorzysta te 10 miesięcy, by zmienić zdanie.