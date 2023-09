"Bestia" nadjeżdża. W obsadzie Samuel L. Jackson i Joel Kinnaman

"The Beast" – co wiemy o nowym filmie akcji

"RoboCop" – poprzedni wspólny film Kinnamana i Jacksona

– to opancerzony, bomboodporny i kuloodborny czołg z zapasami broni palnej. I to właśnie w nim skryją się amerykański mąż stanu ( Jackson ) oraz agent oddelegowany do jego ochrony ( Kinnaman ), gdy demokracji zagrożą niebezpieczni terroryści.Projekt jest jednym z wyjątków od reguły, jeśli idzie o dyrektywy strajkującego SAG-AFTRTA, dotyczące nowych produkcji – jego pitching i sprzedaż odbyły się bowiem jeszcze przed rozpoczęciem strajku.Obaj aktorzy spotkali się do tej pory na planie tylko raz – w remake'u " RoboCopa " autorstwa Josego Padilhi z 2014 roku. Oto jego zwiastun: