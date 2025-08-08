Newsy Filmy Eddie Murphy w komedii reżysera "Farciarza Gilmore'a 2"
Eddie Murphy w komedii reżysera "Farciarza Gilmore'a 2"

Eddie Murphy w komedii reżysera &quot;Farciarza Gilmore'a 2&quot;
Eddie Murphy dopiero pokazał światu swoją najnowszą produkcję, dystrybuowany przez Amazon "The Pickup". Portal Deadline donosi, że słynny aktor przygotowuje już kolejny projekt. Za sterami filmu o tytule "Playas Ball" stanie Kyle Newacheck, reżyser hitu Netfliksa "Farciarz Gilmore 2".

Co wiemy o filmie "Playas Ball"?



Fabuła filmu jest trzymana w tajemnicy. Według Deadline ma to być wypełniona akcją komedia o nieumarłych.

Murphy będzie też producentem projektu. Scenarzystą filmu został syn Eddiego, Myles, który dotąd pracował jako grafik w Industrial Light & Magic.

Po raz kolejny w swojej karierze gwiazdor będzie współpracował z założoną przez Rona Howarda i Briana Grazera firmą Imagine Entertainment. Razem stworzyli "Bumerang", "Grubego i chudszego", "Życie", "Wielką hecę Bowfingera", "Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów", "Tower Heist: Zemsta cieciów", a także "Świąteczną Aleję".

O czym opowiada "The Pickup", najnowszy film Murphy’ego?



Dwóch skrajnie różnych ochroniarzy, Russell (Eddie Murphy) i Travis (Pete Davidson), wpada podczas przejazdu w zasadzkę zastawioną przez bandę z błyskotliwą Zoe (Keke Palmer) na czele. Rutynowy odbiór gotówki zmienia się w koszmar. W chaosie, który następuje, nietuzinkowi bohaterowie walczą o przetrwanie i ścierają się nie tylko z wrogami, ale także ze sobą.

Za sterami produkcji stanął Tim Story – reżyser m.in. "Fantastycznej Czwórki" i "Shafta". Autorami scenariusza są Kevin Burrows i Matt Mider. W pozostałych rolach m.in. Eva Longoria, Marshawn Lynch, Andrew Dice Clay, Ismael Cruz Córdova oraz Joe Anoa'i, czyli popularny wrestler występujący pod pseudonimem Roman Reigns.

Zwiastun filmu "The Pickup"


