Eddie Murphy w komedii reżysera "Farciarza Gilmore'a 2"

Eddie Murphy dopiero pokazał światu swoją najnowszą produkcję, dystrybuowany przez Amazon "The Pickup". Portal Deadline donosi, że słynny aktor przygotowuje już kolejny projekt. Za sterami filmu o tytule "Playas Ball" stanie Kyle Newacheck, reżyser hitu Netfliksa "Farciarz Gilmore 2".
Co wiemy o filmie "Playas Ball"?
Fabuła filmu jest trzymana w tajemnicy. Według Deadline ma to być wypełniona akcją komedia o nieumarłych
. Murphy
będzie też producentem projektu. Scenarzystą filmu został syn Eddiego, Myles
, który dotąd pracował jako grafik w Industrial Light & Magic.
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Po raz kolejny w swojej karierze gwiazdor będzie współpracował z założoną przez Rona Howarda
i Briana Grazera
firmą Imagine Entertainment. Razem stworzyli "Bumerang
", "Grubego i chudszego
", "Życie
", "Wielką hecę Bowfingera
", "Gruby i chudszy 2: Rodzina Klumpów
", "Tower Heist: Zemsta cieciów
", a także "Świąteczną Aleję
".
O czym opowiada "The Pickup", najnowszy film Murphy’ego?
Dwóch skrajnie różnych ochroniarzy, Russell (Eddie Murphy
) i Travis (Pete Davidson
), wpada podczas przejazdu w zasadzkę zastawioną przez bandę z błyskotliwą Zoe (Keke Palmer
) na czele. Rutynowy odbiór gotówki zmienia się w koszmar. W chaosie, który następuje, nietuzinkowi bohaterowie walczą o przetrwanie i ścierają się nie tylko z wrogami, ale także ze sobą.
Za sterami produkcji stanął Tim Story
– reżyser m.in. "Fantastycznej Czwórki
" i "Shafta
". Autorami scenariusza są Kevin Burrows
i Matt Mider
. W pozostałych rolach m.in. Eva Longoria
, Marshawn Lynch
, Andrew Dice Clay
, Ismael Cruz Córdova
oraz Joe Anoa'i
, czyli popularny wrestler występujący pod pseudonimem Roman Reigns.
Zwiastun filmu "The Pickup"