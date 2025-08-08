Pokój! Gina Carano i Disney uzgodnili ugodę

Koniec trwającej 4 lata prawnej batalii aktorki Giny Carano z Disneyem. Strony właśnie ogłosiły, że procesu sądowego nie będzie, gdyż uzgodniono szczegóły.
Gina Carano wróci do pracy w Disney?
Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, szczegóły ugody nie zostały ujawnione. Jednak komunikat, jaki trafił do prasy, wiele osób zaskoczył. Możemy w nim bowiem przeczytać o tym, że w niedalekiej przyszłości Carano może znów pojawić się w produkcji Disneya
!
Treść oświadczenia Disneya brzmi bowiem tak: The Walt Disney Company i Lucasfilm z zadowoleniem informują, że doszło do porozumienia z Giną Carano rozwiązującą problemy związane z jej pozwem przeciwko wytwórniom. Pani Carano zawsze była szanowana przez reżyserów, aktorów i ekipę, ciężko pracowała szlifując swój warsztat jednocześnie traktując swoich kolegów z życzliwością i szacunkiem. Po tym, jak sprawa została zamknięta, zamierzamy zidentyfikować okazje, które pozwolą nam na pracę z Panią Carano w niedalekiej przyszłości.
Dlaczego Gina Carano została zwolniona Gina Carano
była jedną z gwiazd serialu "The Mandalorian"
. Grana przez nią postać była na tyle popularna, że mówiło się nawet o możliwym spin-offie. Jednak jej działalność poza aktorska sprawiła, że Disney i Lucasfilm postanowili zrezygnować z pracy z nią.
Cierpliwość w Lucasfilm skończyła się, kiedy Carano
porównała sytuację republikanów w USA do sytuacji Żydów w III Rzeszy: Żydzi byli bici nie przez nazistowskich żołnierzy, ale przez swoich sąsiadów... nawet przez dzieci. Ponieważ historia jest redagowana, większość ludzi dzisiaj nie zdaje sobie sprawy z tego, że aby dojść do punktu, w którym nazistowscy żołnierze mogli wyłapywać bez większych problemów tysiące Żydów, najpierw rząd musiał sprawić, by ich sąsiedzi zaczęli ich nienawidzić tylko dlatego, że są Żydami. Czym to się różni od nienawidzenia kogoś za jego poglądy polityczne? Carano
nie przyjęła dobrze zwolnienia z serialu "The Mandalorian"
i wystąpiła do sądu z pozwem. Jej batalia zwróciła uwagę Elona Muska, który postanowił pomóc aktorce pokrywając koszty obsługi prawnej.
W lipcu ubiegłego roku Disney i Lucasfilm odnieśli porażkę w sądzie, gdzie domagali się odrzucenia pozwu aktorki. Ten jednak uznał pozew za zasadny i nakazał kontynuowanie przygotowań do procesu. To zapewne skłoniło wytwórnie do szukania ugody.
