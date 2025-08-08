Co dalej z "Fantastyczną 4"? Szef Disneya wydaje werdykt

Kiedy "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" trafiła do kin, wydawało się, że MCU wraca na właściwe tory. Recenzje były pozytywne, wynik otwarcia lepszy od większości ostatnich premier tego uniwersum. A potem przyszedł drugi weekend i szokujący spadek wpływów. Powstało więc pytanie: co dalej z Fantastyczną Czwórką. Wydaje się, że właśnie uzyskaliśmy odpowiedź.
Bob Iger chwali Marvel za "Fantastyczną 4"
Podczas ostatniego kwartalnego spotkania z inwestorami do premiery filmu Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
" odniósł się szef Disneya Bob Iger. Powiedział on wprost, że był to udany debiut nowej marki w ramach Kinowego Uniwersum Marvela
.
Większość fanów odczytała to jako potwierdzenie, że sequel filmu powstanie. Potwierdza to Jeff Sneider, który jeszcze przed wystąpieniem Igera pisał o tym, że sequel jest w planach. Sneider dodaje, że prawdopodobnie na stanowisku reżysera zasiądzie autor "Pierwszych kroków
" Matt Shakman
.
Na film przyjdzie nam jednak trochę poczekać. Członkowie Fantastycznej Czwórki najpierw pojawią się w nowej dylogii "Avengers"
.
Gwiazdami "Fantastycznej 4
" są: Pedro Pascal
, Vanessa Kirby
, Joseph Quinn
oraz Ebon Moss-Bachrach
. W "Pierwszych krokach
" pojawili się także Julia Garner
i Ralph Ineson
. W obsadzie był również John Malkovich
, ale jego Red Ghost pojawił się wyłącznie w pierwszym teaserze, z ostatecznej wersji filmu został usunięty.
Zwiastun film "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"