Newsy Filmy Co dalej z "Fantastyczną 4"? Szef Disneya wydaje werdykt
Filmy

Co dalej z "Fantastyczną 4"? Szef Disneya wydaje werdykt

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Plotka%3A+Matt+Shankman+nakr%C4%99ci+sequel+widowiska+Marvela+%22Fantastyczna+4%3A+Pierwsze+kroki%22-162378
Co dalej z &quot;Fantastyczną 4&quot;? Szef Disneya wydaje werdykt
źródło: materialy promocyjne
Kiedy "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" trafiła do kin, wydawało się, że MCU wraca na właściwe tory. Recenzje były pozytywne, wynik otwarcia lepszy od większości ostatnich premier tego uniwersum. A potem przyszedł drugi weekend i szokujący spadek wpływów. Powstało więc pytanie: co dalej z Fantastyczną Czwórką. Wydaje się, że właśnie uzyskaliśmy odpowiedź.

Bob Iger chwali Marvel za "Fantastyczną 4"



Podczas ostatniego kwartalnego spotkania z inwestorami do premiery filmu Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" odniósł się szef Disneya Bob Iger. Powiedział on wprost, że był to udany debiut nowej marki w ramach Kinowego Uniwersum Marvela.


Większość fanów odczytała to jako potwierdzenie, że sequel filmu powstanie. Potwierdza to Jeff Sneider, który jeszcze przed wystąpieniem Igera pisał o tym, że sequel jest w planach. Sneider dodaje, że prawdopodobnie na stanowisku reżysera zasiądzie autor "Pierwszych kroków" Matt Shakman.

Na film przyjdzie nam jednak trochę poczekać. Członkowie Fantastycznej Czwórki najpierw pojawią się w nowej dylogii "Avengers".

Gwiazdami "Fantastycznej 4" są: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn oraz Ebon Moss-Bachrach. W "Pierwszych krokach" pojawili się także Julia Garner i Ralph Ineson. W obsadzie był również John Malkovich, ale jego Red Ghost pojawił się wyłącznie w pierwszym teaserze, z ostatecznej wersji filmu został usunięty.

Zwiastun film "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki"




Powiązane artykuły Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Zobacz wszystkie artykuły

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki  (2025)

 Fantastyczna 4: Pierwsze kroki

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

Filmy

Eva Longoria nadopiekuńczą mamą w "The Last Sunrise"

Gry

Heretic i Hexen wracają w odświeżonej edycji.

Filmy

Filmweb poleca horror "Zniknięcia"

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Critics Choice Super Awards 2025: "Grzesznicy" najlepszym horrorem?

Filmy

Studia stoczyły bój o nowy film z Chalametem

Inne Seriale

Pokój! Gina Carano i Disney uzgodnili ugodę

6 komentarzy
Filmy

Eddie Murphy w komedii reżysera "Farciarza Gilmore'a 2"