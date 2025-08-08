Czy to koniec "Gęsiej skórki"? Zapadła decyzja o losie serialu

Adaptacja słynnej serii książek dla młodzieży "Gęsia skórka"" nie doczeka swojego trzeciego sezonu – przynajmniej na Disney+. Platforma nie zamówiła kolejnej serii odcinków. Sony Pictures TV, producent i posiadacz praw do cyklu, szuka innego miejsca, w którym pojawiłyby się kolejne przygody z dreszczykiem.
Dlaczego "Gęsia skórka" została skasowana?
Jak zwykle w przypadku takich decyzji, kluczową rolę odgrywają tu wyniki oglądalności. Pierwszy sezon, który debiutował w październiku 2023, odnotował zauważalne zainteresowanie widowni. Ranking Nielsena, mierzący wyniki produkcji, umieścił go w swoim top 10 najchętniej oglądanych produkcji z platform streamingowych przez cztery kolejne tygodnie. Drugi sezon – o podtytule "Zagubieni" – nie miał tego szczęścia.
Według źródeł portalu The Hollywood Reporter, "Gęsią skórkę
" na świecie oglądano łącznie przez 118 milionów godzin
. Tylko 43 pochodziło z rynków zagranicznych.
Serialowa "Gęsia skórka
" jest kolejną adaptacją cyklu powieści. Najsłynniejsza produkcja to telewizyjna antologia emitowana w latach 1995-1998
. W ostatnich latach na ekranach kinowych mogliśmy oglądać jeszcze dwa filmy: "Gęsia skórka
" (2015) Jackiem Blackiem
i "Gęsia skórka 2
" (2018).
O czym opowiada serial "Gęsia skórka"?
Zainspirowana bestsellerową serią książek R.L. Stine'a
, "Gęsia skórka
" śledzi grupę pięciu licealistów w małym miasteczku Port Lawrence, którzy odkrywają mroczne sekrety związane z tragiczną śmiercią nastoletniego chłopca o imieniu Harold Biddle, która miała miejsce trzy dekady wcześniej. Po zorganizowaniu imprezy Halloween w starym domu Biddle'ów nastolatkowie znajdują się w nowej, nawiedzonej rzeczywistości, w której muszą połączyć siły, aby uratować miasto, dowiadując się czegoś o sobie i swoich rodzicach.
Produkcja funkcjonowała jako antologia. Gwiazdami pierwszego sezonu byli Justin Long
, Zack Morris
, Isa Briones
, Miles McKenna
, Ana Yi Puig
, Will Price
i Rachael Harris
. W drugiej serii odcinków pojawili się: David Schwimmer
, Jayden Bartels
, Sam McCarthy
, Ana Ortiz
, Elijah M. Cooper
, Francesca Noel
i Galilea La Salvia
.
Zwiastun serialu "Gęsia skórka"