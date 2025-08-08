Newsy Seriale Czy to koniec "Gęsiej skórki"? Zapadła decyzja o losie serialu
VOD / Seriale

Czy to koniec "Gęsiej skórki"? Zapadła decyzja o losie serialu

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Disney%2B+kasuje+serial+%22G%C4%99sia+sk%C3%B3rka%22.+Ale+serial+nie+musi+si%C4%99+sko%C5%84czy%C4%87-162377
Czy to koniec &quot;Gęsiej skórki&quot;? Zapadła decyzja o losie serialu
Adaptacja słynnej serii książek dla młodzieży "Gęsia skórka"" nie doczeka swojego trzeciego sezonu – przynajmniej na Disney+. Platforma nie zamówiła kolejnej serii odcinków. Sony Pictures TV, producent i posiadacz praw do cyklu, szuka innego miejsca, w którym pojawiłyby się kolejne przygody z dreszczykiem.

Dlaczego "Gęsia skórka" została skasowana?



Jak zwykle w przypadku takich decyzji, kluczową rolę odgrywają tu wyniki oglądalności. Pierwszy sezon, który debiutował w październiku 2023, odnotował zauważalne zainteresowanie widowni. Ranking Nielsena, mierzący wyniki produkcji, umieścił go w swoim top 10 najchętniej oglądanych produkcji z platform streamingowych przez cztery kolejne tygodnie. Drugi sezon – o podtytule "Zagubieni" – nie miał tego szczęścia. 


Według źródeł portalu The Hollywood Reporter, "Gęsią skórkę" na świecie oglądano łącznie przez 118 milionów godzin. Tylko 43 pochodziło z rynków zagranicznych.

Serialowa "Gęsia skórka" jest kolejną adaptacją cyklu powieści. Najsłynniejsza produkcja to telewizyjna antologia emitowana w latach 1995-1998. W ostatnich latach na ekranach kinowych mogliśmy oglądać jeszcze dwa filmy: "Gęsia skórka" (2015) Jackiem Blackiem i "Gęsia skórka 2" (2018).

O czym opowiada serial "Gęsia skórka"?



Zainspirowana bestsellerową serią książek R.L. Stine'a, "Gęsia skórka" śledzi grupę pięciu licealistów w małym miasteczku Port Lawrence, którzy odkrywają mroczne sekrety związane z tragiczną śmiercią nastoletniego chłopca o imieniu Harold Biddle, która miała miejsce trzy dekady wcześniej. Po zorganizowaniu imprezy Halloween w starym domu Biddle'ów nastolatkowie znajdują się w nowej, nawiedzonej rzeczywistości, w której muszą połączyć siły, aby uratować miasto, dowiadując się czegoś o sobie i swoich rodzicach.

Produkcja funkcjonowała jako antologia. Gwiazdami pierwszego sezonu byli Justin Long, Zack Morris, Isa Briones, Miles McKenna, Ana Yi Puig, Will Price i Rachael Harris. W drugiej serii odcinków pojawili się: David Schwimmer, Jayden Bartels, Sam McCarthy, Ana Ortiz, Elijah M. Cooper, Francesca Noel i Galilea La Salvia.

Zwiastun serialu "Gęsia skórka"


Powiązane artykuły Gęsia skórka

Zobacz wszystkie artykuły

Gęsia skórka  (2023)

 Gęsia skórka

Gęsia skórka  (2015)

 Gęsia skórka

Gęsia skórka  (1995)

 Gęsia skórka

Gęsia skórka 2  (2018)

 Gęsia skórka 2

Najnowsze Newsy

HOLY - nowe niskokaloryczne napoje w proszku

Filmy

Sebastian Stan potworem Frankensteina u zdobywcy Złotego Niedźwiedzia

3 komentarze
Filmy

"Nieśmiertelny". Nowy Kurgan wybrany!

23 komentarze
VOD Filmy

Michael Bay i Will Smith pokłócili się. Nie nakręcą "Fast and Loose"

5 komentarzy
VOD Seriale

"Chłopaki z baraków" naprawdę wracają!

10 komentarzy
Filmy

To już pewne: James Gunn nakręci kolejny film o superbohaterach

15 komentarzy
Filmy

Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do "Batmana 2"

6 komentarzy