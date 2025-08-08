Newsy Filmy Filmweb poleca horror "Zniknięcia"
Filmweb autor: /
źródło: Materiały prasowe
Dziś do kin wchodzi horror "Zniknięcia" w reżyserii Zacha Creggera, twórcy "Barbarzyńców". Film, w którym wystąpili Julia Garner i Josh Brolin, tak spodobał się w redakcji Filmwebu, że postanowiliśmy wyróżnić go znakiem jakości "Filmweb poleca".
      

Komedia i dramat, horror i baśń nie zostały tu posegregowane w szufladkach osobnych wątków. Elementy poważne i niepoważne, prawdziwe i fantastyczne przeplatają się na każdym kroku, pisze Jakub Popielecki w swojej recenzji "Zniknięć". Cregger testował już podobny fortel w swoim poprzednim filmie, "Barbarzyńcach". Tam też zmyślnie balansował między horrorem a komedią, grał z oczekiwaniami i brawurowo zmieniał punkty widzenia. Nie udało mu się tylko spiąć tego wszystkiego w finale. Jak to w horrorach bywa, po przekłuciu balonika tajemnicy z filmu uchodziło powietrze i zostawała już tylko rutynowa ganianka do odbębnienia. W "Zniknięciach" udaje się jednak coś rzadkiego: film wytrzymuje moment odsłonięcia kurtyny, wytrzymuje finałową zmianę tonacji, hipnotyzuje do samego końca. 
      
Całą recenzję filmu przeczytacie TUTAJ.

O czym opowiadają "Zniknięcia"?



Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

W obsadzie znaleźli się m.in. Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams i Benedict Wong.

