Critics Choice Super Awards 2025: "Grzesznicy" najlepszym horrorem?

Wczoraj wieczorem odbyła się piąta doroczna gala Critics Choice Super Awards – tworzonego przez Critics Choice Association wydarzenia honorującego najlepsze produkcje gatunkowe. Tryumfatorami tegorocznego rozdania nagród okazał się serial "Pingwin", a wśród laureatów znaleźli się także Tom Cruise, Hugh Jackman czy pominięta przez kapitułę Oscarową Demi Moore.
Critics Choice Super Awards 2025 – do kogo trafiły statuetki?
Jak co roku, najwięcej kontrowersji w rozdaniu Critics Choice Super Awards
budziła kategoryzacja konkretnych dzieł, często pasujących do więcej niż jednej gatunkowej "przegródki". W zeszłym roku pierwszy sezon serialu "The Last of Us
" został wybrany naraz najlepszą telewizyjną produkcją superbohaterską i horrorową, by w tym roku otrzymać nagrodę wyłącznie jako najlepszy serialowy horror. Nieoczywiste wydają się także nagrody dla "Grzeszników
" w kategorii "najlepszy filmowy horror" oraz wyróżnienie aktorskie dla grającej w "Detektywie
" Jodie Foster
– uznanej przez kapitułę za najlepszą aktorkę w serialu horrorowym.
Przypomnijmy, że przyznawane przez Critics Choice Association nagrody wyróżniają najlepsze filmy i seriale gatunkowe – kino akcji, horrory, science-fiction/fantasy i produkcje superbohaterskie. Tak zorganizowane kategorie często wymagają pewnych uproszeń, gdy takie filmy jak tegoroczni "Grzesznicy
" korzystają ze środków więcej niż jednego klasycznie rozumianego gatunku filmowego.
Na całe szczęście, w tym roku nagrody w najważniejszych kategoriach otrzymały także dzieła, w stosunku do których trudno mieć podobne zagwozdki. Najlepszym filmem akcji został wybrany "Mission: Impossible – The Final Reckoning
", nagroda dla filmu superbohaterskiego powędrowała w ręce "Deadpool & Wolverine
", a "Diunę: Część drugą
" uznano za najlepszą produkcję science-fiction.
Critics Choice Super Awards 2025 – pełna lista zwycięzców KATEGORIE FILMOWE:
FILM AKCJI
"Mission: Impossible – The Final Reckoning
"
AKTOR W FILMIE AKCJI Tom Cruise
– "Mission: Impossible – The Final Reckoning
"
AKTORKA W FILMIE AKCJI June Squibb
– "Thelma
"
FILM SUPERBOHATERSKI
"Deadpool & Wolverine
"
AKTOR W FILMIE SUPERBOHATERSKIM Hugh Jackman
– "Deadpool & Wolverine
"
AKTORKA W FILMIE SUPERBOHATERSKIM Florence Pugh
– "Thunderbolts*
"
HORROR
"Grzesznicy
"
AKTOR W HORRORZE Michael B. Jordan
– "Grzesznicy
"
AKTORKA W HORRORZE Demi Moore
– "Substancja
"
FILM SCIENCE FICTION/FANTASY
"Diuna: Część druga
"
AKTOR W FILMIE SCIENCE FICTION/FANTASY Timothée Chalamet
– "Diuna: Część druga
"
AKTORKA W FILMIE SCIENCE FICTION/FANTASY Sophie Thatcher
– "Towarzysz
"
NAJLEPSZY CZARNY CHARAKTER Hugh Grant
– "Heretic
" KATEGORIE SERIALOWE
SERIAL - AKCJA
"Szōgun
"
AKTOR W SERIALU - AKCJA Hiroyuki Sanada
– "Szōgun
"
AKTORKA W SERIALU - AKCJA Anna Sawai
– "Szōgun
"
SERIAL SUPERBOHATERSKI
"Pingwin
"
AKTOR W SERIALU SUPERBOHATERSKIM Colin Farrell
– "Pingwin
"
AKTORKA W SERIALU SUPERBOHATERSKIM Cristin Milioti
– "Pingwin
"
SERIAL - HORROR
"The Last of Us
"
AKTOR W SERIALU - HORROR Pedro Pascal
– "The Last of Us
"
AKTORKA W SERIALU - HORROR Jodie Foster
– "Detektyw
"
SERIAL - SCIENCE FICTION/FANTASY
"Andor
"
AKTOR W SERIALU - SCIENCE FICTION/FANTASY Diego Luna
– "Andor
"
AKTORKA W SERIALU - SCIENCE FICTION/FANTASY Britt Lower
– "Rozdzielenie
"
NAJLEPSZY CZARNY CHARAKTER - SERIAL Colin Farrell
– "Pingwin
"
"Pingwin" – oceniamy pierwszy odcinek serialu