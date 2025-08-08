Newsy Filmy Festiwale i nagrody Critics Choice Super Awards 2025: "Grzesznicy" najlepszym horrorem?
Critics Choice Super Awards 2025: "Grzesznicy" najlepszym horrorem?

Wczoraj wieczorem odbyła się piąta doroczna gala Critics Choice Super Awards – tworzonego przez Critics Choice Association wydarzenia honorującego najlepsze produkcje gatunkowe. Tryumfatorami tegorocznego rozdania nagród okazał się serial "Pingwin", a wśród laureatów znaleźli się także Tom Cruise, Hugh Jackman czy pominięta przez kapitułę Oscarową Demi Moore

Jak co roku, najwięcej kontrowersji w rozdaniu Critics Choice Super Awards budziła kategoryzacja konkretnych dzieł, często pasujących do więcej niż jednej gatunkowej "przegródki". W zeszłym roku pierwszy sezon serialu "The Last of Us" został wybrany naraz najlepszą telewizyjną produkcją superbohaterską i horrorową, by w tym roku otrzymać nagrodę wyłącznie jako najlepszy serialowy horror. Nieoczywiste wydają się także nagrody dla "Grzeszników" w kategorii "najlepszy filmowy horror" oraz wyróżnienie aktorskie dla grającej w "Detektywie" Jodie Foster – uznanej przez kapitułę za najlepszą aktorkę w serialu horrorowym.

Przypomnijmy, że przyznawane przez Critics Choice Association nagrody wyróżniają najlepsze filmy i seriale gatunkowe – kino akcji, horrory, science-fiction/fantasy i produkcje superbohaterskie. Tak zorganizowane kategorie często wymagają pewnych uproszeń, gdy takie filmy jak tegoroczni "Grzesznicy" korzystają ze środków więcej niż jednego klasycznie rozumianego gatunku filmowego. 

Na całe szczęście, w tym roku nagrody w najważniejszych kategoriach otrzymały także dzieła, w stosunku do których trudno mieć podobne zagwozdki. Najlepszym filmem akcji został wybrany "Mission: Impossible – The Final Reckoning", nagroda dla filmu superbohaterskiego powędrowała w ręce "Deadpool & Wolverine", a "Diunę: Część drugą" uznano za najlepszą produkcję science-fiction. 

KATEGORIE FILMOWE:
 
FILM AKCJI
"Mission: Impossible – The Final Reckoning"

AKTOR W FILMIE AKCJI
Tom Cruise – "Mission: Impossible – The Final Reckoning"

AKTORKA W FILMIE AKCJI
June Squibb – "Thelma"

FILM SUPERBOHATERSKI
"Deadpool & Wolverine"

AKTOR W FILMIE SUPERBOHATERSKIM
Hugh Jackman – "Deadpool & Wolverine"

AKTORKA W FILMIE SUPERBOHATERSKIM
Florence Pugh – "Thunderbolts*"

HORROR
"Grzesznicy"
    
AKTOR W HORRORZE
Michael B. Jordan – "Grzesznicy"

AKTORKA W HORRORZE
Demi Moore – "Substancja"

FILM SCIENCE FICTION/FANTASY
"Diuna: Część druga"

AKTOR W FILMIE SCIENCE FICTION/FANTASY
Timothée Chalamet – "Diuna: Część druga"

AKTORKA W FILMIE SCIENCE FICTION/FANTASY
Sophie Thatcher – "Towarzysz"

NAJLEPSZY CZARNY CHARAKTER
Hugh Grant – "Heretic"
  

KATEGORIE SERIALOWE

SERIAL - AKCJA
"Szōgun"

AKTOR W SERIALU - AKCJA
Hiroyuki Sanada – "Szōgun"

AKTORKA W SERIALU - AKCJA
Anna Sawai  – "Szōgun"

SERIAL SUPERBOHATERSKI
"Pingwin"

AKTOR W SERIALU SUPERBOHATERSKIM
Colin Farrell – "Pingwin"

AKTORKA W SERIALU SUPERBOHATERSKIM
Cristin Milioti – "Pingwin"

SERIAL - HORROR
"The Last of Us"

AKTOR W SERIALU - HORROR
Pedro Pascal – "The Last of Us"

AKTORKA W SERIALU - HORROR
Jodie Foster – "Detektyw"

SERIAL - SCIENCE FICTION/FANTASY
"Andor"

AKTOR W SERIALU - SCIENCE FICTION/FANTASY
Diego Luna – "Andor"

AKTORKA W SERIALU - SCIENCE FICTION/FANTASY
Britt Lower – "Rozdzielenie"

NAJLEPSZY CZARNY CHARAKTER - SERIAL
Colin Farrell – "Pingwin"

