"Birds of Prey" z kategorią wiekową R

Przygotowywany przez Warner Bros. i DC filmo antybohaterkach uniwersum DC dostanie kategorię wiekową R. Poinformowała o tym w wywiadzie reżyserka projektu, Cathy Yan Jeśli ta informacja pozostanie prawdą aż do premiery, będzie to pierwszy film z DCEU, który na kinowym ekranie (nie licząc domowych wydań) otrzyma tak wysokie ograniczenie wiekowe. Autorka potwierdziła również, że kolejną postacią, która pojawi się w kinie, będzie Cassandra Cain - w komiksach to podopieczna Barbary Gordon, która przejmuje po niej kostium Batgirl. Nie wiadomo na razie, kto się w nią wcieli."Nie potrafiłam odłożyć tego scenariusza. Było w nim tyle czarnego humoru, sporo o kobiecej emancypacji - wszystko to podane w wiarygodny sposób. Wiem, że pasuję do tego projektu, to przeznaczenie - pojawił się w idealnym momencie, nic akurat nie robiłam, miałam fart. Wiem, że dam z siebie wszystko" - zapewnia Yan . To jak, czekacie? Margot Robbie (Harley Quinn), Mary Elizabeth Winstead (Huntress) i Jurnee Smollett-Bell (Black Canary) zagrają główne role. W filmie pojawi się również Rosie Perez jako policjantka Renee Montoya.Premiera 7 lutego 2020.