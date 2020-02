"Ptaki Nocy" zmieniają tytuł na bardziej komercyjny

nie podbiły box-office'u: w weekend otwarcia film zarobił w USA zaledwie 33,3 mln dolarów. Powodów tej porażki może być wiele - od kategorii R po Oscary (chociaż wyniki oglądalności gali też nie robią wrażenia). Studio Warner Bros. ma chyba jednak własną teorię - i już rusza do kontrataku.O chodzi? O tytuł. Widowisko weszło do kin pod dość długą nazwą, w której dość słabo wyeksponowane kluczowe z komercyjnego punktu widzenia słowa "Harley" oraz "Quinn". Już podjęto kroki, by to zmienić: w amerykańskich multipleksach można obecnie obejrzeć film pod innym, nie pozostawiającym wątpliwości, tytułemPrzedstawiciele Warner Bros. nie skomentowali tego ruchu, nie mamy więc potwierdzenia, że to słaby finansowy wynik był motywatorem zmiany. Można jednak założyć, że chodziło właśnie o to. Rzadko zdarza się przecież, by film zmieniał tytuł już po premierze.Pozostaje czekać, czy wpłynie to na box-office'owe wyniki filmu.