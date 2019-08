Twórca Johna Wicka wzbogaci "Ptaki Nocy" o nowe sceny akcji

Premiera 7 lutego 2020.

Czy nadchodzące widowisko DC,, będzie mieć tak pamiętne sekwencje ekranowego mordobicia, jak seria o przygodach Johna Wicka? Jej twórca, Chad Stahelski , został właśnie zatrudniony, by przygotować "dodatkowe sceny akcji" do filmu.Widowisko w reżyserii Cathy Yan jest obecnie na etapie postprodukcji. W planach są jeszcze dokrętki i to tu ma wkroczyć Stahelski , który będzie kierował pracą tak zwanej drugiej ekipy, czyli zespołu odpowiedzialnego za realizację scen akcji, scen kaskaderskich itp. Oferująca usługi kaskaderskie firma reżysera, 87 Eleven, pracuje nad tytułem od początku zdjęć. Teraz Stahelski ma wzbogacić film o dodatkowe sekwencje akcji. Stahelski , reżyser wszystkich trzech części(pierwszą nakręcił w duecie z Davidem Leitchem ), rozpoczynał karierę jako kaskader, pracował m.in. z Keanu Reevesem przy. Był reżyserem drugiej ekipy takich filmów jak m.in.czyO fabulenie wiadomo wiele. Główną bohaterką ma być Harley Quinn ( Margot Robbie ). Oprócz niej w filmie zobaczymy