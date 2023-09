"Chłopi" coraz bliżej Oscara? Film zdobył dystrybutora na Amerykę i inne kraje

"Chłopi" – polski kandydat do Oscara. O czym opowiada?

L.U.C. opowiada od pracy nad "Chłopami"

Zwiastun filmu "Chłopi"

Adaptacja prozy Władysława Reymonta od tym samym tytułem to historia rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem. A wszystko to dzieje się na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych.Główne role w filmie zagrali: Kamila Urzędowska Ewa Kasprzyk , a na ekranie zobaczymy także wielu innych znanych polskich aktorów.Twórcami filmu są DK Welchman oraz Hugh Welchman , autorzy filmu, który w 2018 roku walczył o Oscara w kategorii "animacja".Poniżej możecie obejrzeć krótki wywiad, jaki nasz redaktor Łukasz Muszyński przeprowadził z autorem muzyki do filmu Łukaszem Rostkowskim aka L.U.C.