Bethesda z mocą atrakcji na Poznań Game Arena!

Już w ten piątek rozpoczynają się targi Poznań Games Arena, na których nie zabraknie Bethesdy wraz z ich największymi hitami ostatnich lat. Na odwiedzających czekać będą atrakcje związane z takimi tytułami jak „ Starfield ”, „ The Elder Scrolls Online ”, „ Fallout 76 ”, „ DOOM ” czy „ Hi-Fi Rush ”.– Pokazy i quizy z nagrodami, w których do zdobycia będą kurtki, koszulki, kubki czy notesy– Wystawa prac z konkursu #KosmiczneKrajobrazy – galeria zwycięskich 10 prac z nasze konkursu– AMD Vasco PC – rzeźba robota Vasco z wbudowanym PC AMD– Limitowane koszulki do zdobycia z zaprojektowanym przez Maksa Bereskiego plakatem- Wyzwanie Hermeusza Mory – zrób zdjęcie ze statuą i odbierz podstawową wersję gry za darmo- Endless Archive – przetestuj nowy tryb nieskończonego lochu z zaproszonymi gośćmi- Turniej Deathmatch w DOOM (1993) – klasyczny deathmatch z nagrodami- Wyzwanie Slayera w DOOM (2016) – do wygrania Edycja Kolekcjonerska DOOM Eternal- Battlemode w DOOM Eternal – zmierz się w Battlemode z Enno- Pięć lat Fallouta 76 – CzugA na żywo pomaluje model pancerza wspomaganego T-51b- Hi-Score Challenge! – ustanów rekord i zgarnij jedno z dwóch urządzeń Logitech G-Cloud