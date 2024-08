Wysyp zapowiedzi na Quakeconie! "DOOM" z nową zawartością po 31 latach

Nowa reedycja "DOOM" + "DOOM II"

Beta modów do "DOOM: Eternal"

"DOOM Anthology"

"DOOM SNES"

Tegoroczny QuakeCon mocno skupił się na serii "DOOM", co nie powinno być zaskoczeniem — w przyszłym roku doczekamy się kolejnej odsłony tej serii, a firma wyraźnie chce podgrzać atmosferę do piekielnych poziomów przy każdej możliwej okazji. Podczas wczorajszego streamu zapowiedziano:Nowa, ostateczna wersja tych tytułów, stworzona we współpracy z Nightdive Studios, jest już dostępna na Xbox One, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch i PC. Obecni posiadacze DOOM-a (1993) i/lub DOOM-a II na dowolnej z tych platform otrzymają bezpłatne ulepszenie do nowej, połączonej edycji, zachowując dostęp do wcześniej posiadanych wersji.• Tryby multiplayer deathmatch oraz współpracy w trybie międzyplatformowym dla maksymalnie 16 graczy• Obsługa modów społecznościowych dla jednego gracza z przeglądarką modów w grze• Zoptymalizowany silnik graficzny• Opcje ułatwień dostępu• Opcjonalna ścieżka dźwiękowa IDKFA, stworzona przez Andrew Hulshulta, do wyboru obok oryginalnych ścieżek dźwiękowych MIDI; dostępna jest także nigdy wcześniej niepublikowana wersja ścieżki dźwiękowej IDKFA do DOOM-a II• Wyższa wydajność dzięki wielowątkowemu renderowaniu, obsługującemu rozdzielczość do 4K oraz 120 kl./s na Xbox Series X|S, PC i PlayStation 5• Całkowicie nowy epizod "Legacy of Rust" z nowym uzbrojeniem i demonami, stworzony we współpracy z id Software, Nightdive Studios i MachineGamesPrzez lata społeczność była pozbawiona oficjalnych narzędzi do tworzenia modów do ostatniej odsłony serii. Teraz to się zmieni dzięki udostępnionej publicznej becie oficjalnego zestawu narzędzi dla twórców oraz osób zapisanych do "zapowiedzi modów na PC".Na QuakeConie ujawniono także zbiorcze wydanie "DOOM Anthology", zawierające wszystkie dotychczasowe części serii. Poza grami w pakiecie znajdzie się również SteelBook oraz blisko 13-centymetrowa replika kultowej broni BFG z oświetleniem LED oraz podstawką. "DOOM Anthology" będzie dostępne do kupienia od 22 października 2024 roku na konsole Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch oraz PC.od Limited Run GamesNajwiększa niespodzianka wczorajszej transmisji: Bethesda razem z Limited Run Games wydadzą zaktualizowany port oryginalnego, 16-bitowego DOOM-a na konsolę SNES. Gra ukaże się w dwóch wydaniach: standardowym oraz kolekcjonerskim.• Kartridż SNES w metalicznym kolorze broni• Instrukcja• Plakat• Pudełko SNES• Ulepszona wersja kartridża z Edycji Standardowej z rozpryskiem krwi i metalowymi naklejkami, upamiętniającymi premierę• Instrukcja• Plakat• Wytłaczane, premium pudełko Edycji Kolekcjonerskiej• Numerowany certyfikat autentyczności• Tylko 666 kopii