To koniec Xbox Live Gold! Nadchodzi Game Pass Core

Już 14 września bieżącego roku Microsoft wprowadzi nową usługę Xbox Game Pass Core. Ta usługa, podobnie jak Xbox Live Gold, zaoferuje możliwość rozgrywek online oraz dostęp do katalogu z ponad 25 grami. Subskrypcja ma kosztowaćXbox Live zadebiutował w listopadzie 2002 roku, jednak to dopiero płatna subskrypcja – wersja Gold – umożliwiła przez ponad dwie dekady graczom z całego świata grę online we wszystkich tytułach na konsolach Microsoftu. W 2017 roku Microsoft wprowadził abonament Xbox Game Pass, oferujący imponującą i stale rosnącą bibliotekę gier. Teraz obie te usługi łączą się, tworząc Game Pass Core – nową propozycję dla graczy. Tytuły, które mają być dostępne w ramach nowego abonamentu, to:14 września obecni subskrybenci Xbox Live Gold automatycznie zostaną przekształceni w członków Game Pass Core i bez ponoszenia dodatkowych kosztów zyskają natychmiastowy dostęp do nowej biblioteki gier. Program Games with Gold zakończy działalność 1 września, jednak gracze będą mieć nadal dostęp do gier Xbox One, które zdobyli dzięki Games with Gold, pod warunkiem że ich subskrypcja Game Pass Core lub Game Pass Ultimate będzie nadal aktywna.