"Dziewczyna z Kolonii" w lipcu w polskich kinach! Zobacz zwiastun

O filmie "Dziewczyna z Kolonii"

Zwiastun filmu "Dziewczyna z Kolonii"

Młoda i zbuntowana Vera postanawia zorganizować koncert pianisty jazzowego Keitha Jarreta.Stawia wszystko na jedną kartę, by w zdominowanym przez mężczyzn świecie jazzu spełnić swoje marzenia. Wbrew woli konserwatywnych rodziców, na przekór piętrzącym się problemom, wynajmuje operę.Jej plan na początku zdaje się skazany na porażkę, a jednak brawurowo osiąga swój cel. Kulisy legendarnego koncertu to tętniąca muzyką opowieść o młodzieńczej determinacji i sile marzeń.Film inspirowany historią Very Brandes, osiemnastolatki, która zorganizowała najpopularniejszy koncert jazzowy w historii. Improwizacja fortepianowa Keitha Jarretta z tego koncertu została zarejestrowana na płycie "The Köln Concert" i stała się najlepiej sprzedającym się solowym albumem w historii jazzu oraz najlepiej sprzedającym solowym nagraniem fortepianowym wszech czasów.jest koprodukcją Niemiec, Polski i Belgii. Polskim koproducentem jest Ewa Puszczyńska