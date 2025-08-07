Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do "Batmana 2"

Dobra wiadomość dla fanów "Batmana" Matta Reevesa, którzy czekają na wciąż przesuwaną w czasie kontynuację. Prezes Warner Bros Discovery David Zaslav ogłosił termin początku zdjęć do widowiska "The Batman: Part II". Kiedy ruszą kamery?
Kiedy ekipa "The Batman: Part II" wejdzie na plan?
W zeszłym roku premiera "The Batman: Part II
" została przesunięta z planowanego 2 października 2026 roku na 1 października 2027
. W czerwcu Matt Reeves
i Mattson Tomlin
wreszcie ukończyli powstający bardzo długo scenariusz.
David Zaslav, prezes Warner Bros Discovery, podzielił się właśnie kolejną pozytywną wiadomością o filmie: praca na planie ruszy wiosną 2026 roku.
Plotki o tym, że projekt trafił do kosza, okazały się więc nieprawdziwe. Spekulowano, że film może nie doczekać się realizacji ze względu na opóźnienia lub w związku z budową nowego kinowego uniwersum DC
przez Jamesa Gunna
– wygląda jednak na to, że film powstanie. Oczywiście szczegóły fabuły trzymane są na razie w tajemnicy.
Prawdopodobnie – obok Roberta Pattinsona
– wróci jednak większość gwiazd pierwszej części: Zoë Kravitz
, Jeffrey Wright
, Andy Serkis
i Colin Farrell
. Jest szansa na to, że zobaczymy więcej Jokera w wydaniu Barry'ego Keoghana
.
"Batman" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o "Batmanie
" Matta Reevesa
rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
Zobacz zwiastun "Batmana"
"Batman
" trafił na ekrany w 2022 roku. W tytułową rolę wcielił się Robert Pattinson
, któremu partnerowali m.in. Zoë Kravitz
(jako Kobieta-Kot
), Jeffrey Wright
(jako Gordon
) i Colin Farrell
(jako Pingwin
). Przypominamy zwiastun:
Gotham City. Sadystyczny seryjny morderca, Człowiek-Zagadka, zaczyna mordować ważne osobistości ze świata polityki, rozpoczynając tym samym grę z Batmanem. Bruce Wayne współpracując z Departamentem Policji Gotham City, śledzi ukrytą korupcję w mieście. Prowadzone śledztwo doprowadza do odkrycia ciemnych sekretów związanych z jego rodziną.