Newsy Filmy Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do "Batmana 2"
Filmy

Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do "Batmana 2"

Variety
Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do &quot;Batmana 2&quot;
źródło: Materiały prasowe
Dobra wiadomość dla fanów "Batmana" Matta Reevesa, którzy czekają na wciąż przesuwaną w czasie kontynuację. Prezes Warner Bros Discovery David Zaslav ogłosił termin początku zdjęć do widowiska "The Batman: Part II". Kiedy ruszą kamery?
         

Kiedy ekipa "The Batman: Part II" wejdzie na plan?



the-batman-pattinson.png


W zeszłym roku premiera "The Batman: Part II" została przesunięta z planowanego 2 października 2026 roku na 1 października 2027. W czerwcu Matt Reeves i Mattson Tomlin wreszcie ukończyli powstający bardzo długo scenariusz.  

David Zaslav, prezes Warner Bros Discovery, podzielił się właśnie kolejną pozytywną wiadomością o filmie: praca na planie ruszy wiosną 2026 roku. Plotki o tym, że projekt trafił do kosza, okazały się więc nieprawdziwe. Spekulowano, że film może nie doczekać się realizacji ze względu na opóźnienia lub w związku z budową nowego kinowego uniwersum DC przez Jamesa Gunna – wygląda jednak na to, że film powstanie.

Oczywiście szczegóły fabuły trzymane są na razie w tajemnicy. Prawdopodobnie – obok Roberta Pattinsona – wróci jednak większość gwiazd pierwszej części: Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis i Colin Farrell. Jest szansa na to, że zobaczymy więcej Jokera w wydaniu Barry'ego Keoghana.

"Batman" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o "Batmanie" Matta Reevesa rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: 



Zobacz zwiastun "Batmana"


"Batman" trafił na ekrany w 2022 roku. W tytułową rolę wcielił się Robert Pattinson, któremu partnerowali m.in. Zoë Kravitz (jako Kobieta-Kot), Jeffrey Wright (jako Gordon) i Colin Farrell (jako Pingwin). Przypominamy zwiastun: 


Gotham City. Sadystyczny seryjny morderca, Człowiek-Zagadka, zaczyna mordować ważne osobistości ze świata polityki, rozpoczynając tym samym grę z Batmanem. Bruce Wayne współpracując z Departamentem Policji Gotham City, śledzi ukrytą korupcję w mieście. Prowadzone śledztwo doprowadza do odkrycia ciemnych sekretów związanych z jego rodziną.

