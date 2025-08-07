Newsy Filmy Sebastian Stan potworem Frankensteina u zdobywcy Złotego Niedźwiedzia
Filmy

Sebastian Stan potworem Frankensteina u zdobywcy Złotego Niedźwiedzia

World of Reel / autor: /
Sebastian Stan potworem Frankensteina u zdobywcy Złotego Niedźwiedzia
źródło: Getty Images
autor: Axelle/Bauer-Griffin
Sebastian Stan najwyraźniej zamierza zagrać u wszystkich mistrzów rumuńskiego kina. Ma już na swoim koncie rolę u zdobywcy Złotej Palmy Cristiana Mungiu, a teraz ma się pojawić w nowym projekcie zdobywcy Złotego Niedźwiedzia Radu Jude!

Tajne więzienia CIA i potwór Frankensteina. Co wymyślił Radu Jude?



O tym, że Radu Jude i Sebastian Stan będą pracować nad wspólnym projektem, potwierdził w jednym z ostatnich wywiadów sam reżyser. 

O to, co powiedział o filmie:

Miałem pomysł na historię, która zaczęłaby się od pokazania rzeczywistości tajnych więzień CIA na terenie Rumunii sprzed 20 lat, by następnie połączyć ją z innym filmowym mitem – potworem Frankensteina. Opowiedziałem o tym Sebastianowi, a ten się zgodził. Zacząłem więc pisać scenariusz, ale to jeszcze chwilę potrwa.

05.jpg Getty Images © Pool


Dla Radu Jude będzie to kolejny filmowy projekt, dla którego punktem wyjścia jest słynna postać z horrorów. Reżyser za kilka dni na festiwalu w Locarno pokaże swoje najnowsze dzieło noszące jakże znajomo brzmiący tytuł "Dracula".

Sebastian Stan pochodzi z Rumunii, jednak w dzieciństwie wyemigrował wraz z matką do Ameryki. I to z Hollywood związał swoją aktorską karierę. Od kilku lat mówił jednak o chęci lepszego poznania swoich kulturowych korzeni i zagrania u rumuńskich twórców. Teraz te pragnienia może spełniać. Co nie przeszkadza mu w kontynuowaniu występów w amerykańskich produkcjach. Ostatnio widzieliśmy go w kinie w komiksowym widowisku "Thunderbolts*".

Zwiastun filmu "Thunderbolt*"




