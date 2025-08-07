Newsy Filmy To już pewne: James Gunn nakręci kolejny film o superbohaterach
To już pewne: James Gunn nakręci kolejny film o superbohaterach

Variety / autor: /
To już pewne: James Gunn nakręci kolejny film o superbohaterach
źródło: Getty Images
autor: Jerod Harris
Podczas spotkania z udziałowcami Warner Bros. Discovery prezes koncernu David Zaslav podzielił się nowymi wieściami na temat ekranowego uniwersum DC Comics. Dowiedzieliśmy się, że stojący na czele DC Studios James Gunn napisze i wyreżyseruje dla Warner Bros. "kolejny film o Super-Rodzinie".   

Co planuje James Gunn?



Przypomnijmy: w trakcie promocyjnego tournee "Supermana" Gunn ujawnił, iż pisze scenariusz nowego filmu, w którym pojawi się Człowiek ze Stali. Jak jednak zastrzegł, nie będzie to "Superman 2". Niestety, w swoim wystąpieniu Zaslav nie ujawnił, o jaki projekt chodzi konkretnie.


Już 23 sierpnia w HBO Max zadebiutuje kolejna odsłona ekranowego uniwersum DC - drugi sezon "Peacemakera" z Johnem Ceną w tytułowej roli. Następne w kolejce są zaplanowane na 2026 rok widowiska "Supergirl" i "Clayface" oraz serial "Lanterns". Na realizację czeka "Wonder Woman". 

"Superman" to pierwszy pełnometrażowy film fabularny tego uniwersum. Tytułowy bohater (David Corenswet) musi pogodzić swoje kosmiczne dziedzictwo z Kryptona z ludzkim wychowaniem. Jako uosobienie prawdy i sprawiedliwości szybko przekonuje się jednak, że świat postrzega te wartości jako przestarzałe. Do tej pory dzieło Gunna zarobiło na całym świecie ponad pół miliarda dolarów.  

Zwiastun filmu "Superman"



