To już pewne: James Gunn nakręci kolejny film o superbohaterach

Podczas spotkania z udziałowcami Warner Bros. Discovery prezes koncernu David Zaslav podzielił się nowymi wieściami na temat ekranowego uniwersum DC Comics. Dowiedzieliśmy się, że stojący na czele DC Studios James Gunn napisze i wyreżyseruje dla Warner Bros. "kolejny film o Super-Rodzinie".
Co planuje James Gunn?
Przypomnijmy: w trakcie promocyjnego tournee "Supermana
" Gunn
ujawnił, iż pisze scenariusz nowego filmu, w którym pojawi się Człowiek ze Stali
. Jak jednak zastrzegł, nie będzie to "Superman 2". Niestety, w swoim wystąpieniu Zaslav nie ujawnił, o jaki projekt chodzi konkretnie.
Już 23 sierpnia w HBO Max zadebiutuje kolejna odsłona ekranowego uniwersum DC - drugi sezon "Peacemakera
" z Johnem Ceną
w tytułowej roli. Następne w kolejce są zaplanowane na 2026 rok widowiska "Supergirl
" i "Clayface
" oraz serial "Lanterns
". Na realizację czeka "Wonder Woman".
"Superman
" to pierwszy pełnometrażowy film fabularny tego uniwersum. Tytułowy bohater (David Corenswet
) musi pogodzić swoje kosmiczne dziedzictwo z Kryptona z ludzkim wychowaniem. Jako uosobienie prawdy i sprawiedliwości szybko przekonuje się jednak, że świat postrzega te wartości jako przestarzałe. Do tej pory dzieło Gunna zarobiło na całym świecie ponad pół miliarda dolarów.
Zwiastun filmu "Superman"