Newsy Seriale "Chłopaki z baraków" naprawdę wracają! Po 7 latach przerwy powstaje 13. sezon
VOD / Seriale

"Chłopaki z baraków" naprawdę wracają! Po 7 latach przerwy powstaje 13. sezon

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ch%C5%82opaki+z+barak%C3%B3w%22+naprawd%C4%99+wracaj%C4%85+Po+7+latach+przerwy+powstaje+13.+sezon-162373
&quot;Chłopaki z baraków&quot; naprawdę wracają! Po 7 latach przerwy powstaje 13. sezon
Ta wiadomość z pewnością ucieszy wiele osób. Ricky, Julian i Bubbles powracają po 7-letniej przerwie. Jak donosi portal Deadline, w przygotowaniu jest właśnie 13. sezon serialu "Chłopaki z baraków".

Szczęśliwa trzynastka?



"Chłopaki z baraków" to serial udający dokument opowiadający o mieszkańcach fikcyjnego Sunnyvale Trailer Park. Głównymi bohaterami są Ricky (Robb Wells), Julian (John Paul Tremblay) oraz Bubbles (Mike Smith). Kumple marzą o lepszym życiu, przez co często sięgają po sposoby wzbogacenia się stojące w konflikcie z prawem.

Serial debiutował w 2001 roku i doczekał się siedmiu sezonów realizowanych na potrzeby kanadyjskiego kanału telewizyjnego Showcase. Został skasowany w 2007 roku. Jednak siedem lat później został wskrzeszony przez platformę Netflix. Tym razem przetrwał pięć sezonów. Ostatnie odcinki zostały wyemitowane w 2018 roku.


Serialowe "Chłopaki z baraków" mogły się zakończyć, ale fani mieli okazję dalej śledzić losy bohaterów za sprawą filmów pełnometrażowych. Ostatni z nich – "Standing on the Shoulders of Kitties: The Bubbles and the Shitrockers Story" – miał swoją premierę w ubiegłym roku.

Zdjęcia do trzynastego sezonu "Chłopaków z baraków" już dobiegły końca. Oczywiście w obsadzie znaleźli się wszyscy odtwórcy głównych ról. Pojawi się też sporo nowych postaci. 

Sezon będzie składał się z 10 odcinków. Ich premiera planowana jest na kwiecień przyszłego roku. Dostępne będą na specjalnej platformie streamingowe TPB+.

Zwiastun filmu "Standing on the Shoulders of Kitties: The Bubbles and the Shitrockers Story"



Chłopaki z baraków  (2001)

 Chłopaki z baraków

Chłopaki z baraków  (2006)

 Chłopaki z baraków

Chłopaki z baraków: Serial animowany  (2019)

 Chłopaki z baraków: Serial animowany

Chłopaki z baraków: Odcinek świąteczny  (2004)

 Chłopaki z baraków: Odcinek świąteczny

Najnowsze Newsy

Filmy

To już pewne: James Gunn nakręci kolejny film o superbohaterach

2 komentarze
Filmy

Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do "Batmana 2"

1 komentarz
Filmy Wideo

Zobacz relację z premiery "O psie, który jeździł koleją 2"

Festiwale i nagrody Filmy

Gdynia 2025: Tegoroczna Mistrzowska Piątka

2 komentarze
Gry

Zmartwychwstanie studia, które dało nam "Guitar Hero"!

Festiwale i nagrody Filmy

Festiwal w Wenecji na celowniku hakerów

1 komentarz
Seriale

Spin-off "Yellowstone": Gwiazda "Ulepszenia" dołącza do obsady

1 komentarz