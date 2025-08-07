"Chłopaki z baraków" naprawdę wracają! Po 7 latach przerwy powstaje 13. sezon

Ta wiadomość z pewnością ucieszy wiele osób. Ricky, Julian i Bubbles powracają po 7-letniej przerwie. Jak donosi portal Deadline, w przygotowaniu jest właśnie 13. sezon serialu "Chłopaki z baraków".
Szczęśliwa trzynastka?
"Chłopaki z baraków" to serial udający dokument opowiadający o mieszkańcach fikcyjnego Sunnyvale Trailer Park. Głównymi bohaterami są Ricky (Robb Wells), Julian (John Paul Tremblay) oraz Bubbles (Mike Smith). Kumple marzą o lepszym życiu, przez co często sięgają po sposoby wzbogacenia się stojące w konflikcie z prawem.
Serial debiutował w 2001 roku i doczekał się siedmiu sezonów realizowanych na potrzeby kanadyjskiego kanału telewizyjnego Showcase. Został skasowany w 2007 roku. Jednak siedem lat później został wskrzeszony przez platformę Netflix. Tym razem przetrwał pięć sezonów. Ostatnie odcinki zostały wyemitowane w 2018 roku.
Serialowe "Chłopaki z baraków" mogły się zakończyć, ale fani mieli okazję dalej śledzić losy bohaterów za sprawą filmów pełnometrażowych. Ostatni z nich – "Standing on the Shoulders of Kitties: The Bubbles and the Shitrockers Story" – miał swoją premierę w ubiegłym roku.
Zdjęcia do trzynastego sezonu "Chłopaków z baraków" już dobiegły końca. Oczywiście w obsadzie znaleźli się wszyscy odtwórcy głównych ról. Pojawi się też sporo nowych postaci.
Sezon będzie składał się z 10 odcinków. Ich premiera planowana jest na kwiecień przyszłego roku. Dostępne będą na specjalnej platformie streamingowe TPB+.
Zwiastun filmu "Standing on the Shoulders of Kitties: The Bubbles and the Shitrockers Story"