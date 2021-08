"Dziewczyny z Dubaju": zobacz pierwsze zdjęcia z filmu

"Dziewczyny z Dubaju" - fabuła i obsada



W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia z filmu " Dziewczyny z Dubaju ". Jak zapowiadają twórcy, ich dzieło zdemaskuje hipokryzję polskiego show biznesu i ujawni całą prawdę na temat tzw. "afery dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu oraz sportu.Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę...Na ekranie zobaczymy m.in.: Paulinę Gałązkę Józefa Pawłowskiego . W obsadzie znaleźli się także zagraniczni aktorzy: Giulio Berutti, Iacopo Ricciotti Andrea Preti oraz Luca Molinari Dziewczyny z Dubaju " wyreżyserowała Maria Sadowska . Jedną z producentek filmu jest Dorota Rabczewska , która niedawno gościła w naszym podcaście "Mój Ulubiony Film":