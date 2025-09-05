"Earthling": twórcy "Oszukać przeznaczenie" za sterami survivalowego sci-fi

Studio Colubia Pictures zapłaciło sześciocyfrową kwotę za prawa do opowiadania "The Earthling". Tekst autorstwa Jonathana Marty'ego był przedmiotem zaciętej licytacji. Film na jego podstawie zrealizują twórcy horroru "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi".
Co wiemy o nowym projekcie reżyserów "Oszukać przeznaczenie: Więzów krwi"?
"The Earthling" opisywane jest jako survivalowe science fiction utrzymane w klimacie "Marsjanina
" i "Na skraju jutra
". Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Za sterami przygotowywanej filmowej adaptacji staną Zach Lipovsky
i Adam B. Stein
, czyli reżyserzy "Oszukać przeznaczenie: Więzów krwi
". Będą oni także pełnić obowiązki producentów – obok Erica Heisserera
i Carmen Lewis
ze studia Chronology oraz Scotta Glassgolda
z 1201 Films.
Nazwisko Marty'ego jest już znane w branży telewizyjnej. Jest on autorem sprzedanego Warner Bros. "Splash Damage" oraz serialu "AI", który trafił do stacji CW.
Zobacz zwiastun filmu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"
Horror "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
" trafił na ekrany w maju tego roku. Na całym świecie zarobił 300,9 miliona dolarów, co aktualnie daje mu trzynaste miejsce w światowym box offisie. Przypominamy zwiastun:
Prześladowana strasznym, powtarzającym się koszmarem studentka Stefani (Kaitlyn Santa Juana
) wraca do rodzinnego miasta. Chce odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać błędne koło i ocalić członków jej rodziny przed niechybnie czekającą ich makabryczną śmiercią.