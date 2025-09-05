Newsy Filmy "Earthling": twórcy "Oszukać przeznaczenie" za sterami survivalowego sci-fi
"Earthling": twórcy "Oszukać przeznaczenie" za sterami survivalowego sci-fi

Studio Colubia Pictures zapłaciło sześciocyfrową kwotę za prawa do opowiadania "The Earthling". Tekst autorstwa Jonathana Marty'ego był przedmiotem zaciętej licytacji. Film na jego podstawie zrealizują twórcy horroru "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi".

Co wiemy o nowym projekcie reżyserów "Oszukać przeznaczenie: Więzów krwi"?


"The Earthling" opisywane jest jako survivalowe science fiction utrzymane w klimacie "Marsjanina" i "Na skraju jutra". Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Za sterami przygotowywanej filmowej adaptacji staną Zach Lipovsky i Adam B. Stein, czyli reżyserzy "Oszukać przeznaczenie: Więzów krwi". Będą oni także pełnić obowiązki producentów – obok Erica Heisserera i Carmen Lewis ze studia Chronology oraz Scotta Glassgolda z 1201 Films.

Nazwisko Marty'ego jest już znane w branży telewizyjnej. Jest on autorem sprzedanego Warner Bros. "Splash Damage" oraz serialu "AI", który trafił do stacji CW.

Zobacz zwiastun filmu "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi"


Horror "Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi" trafił na ekrany w maju tego roku. Na całym świecie zarobił 300,9 miliona dolarów, co aktualnie daje mu trzynaste miejsce w światowym box offisie. Przypominamy zwiastun:



Prześladowana strasznym, powtarzającym się koszmarem studentka Stefani (Kaitlyn Santa Juana) wraca do rodzinnego miasta. Chce odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać błędne koło i ocalić członków jej rodziny przed niechybnie czekającą ich makabryczną śmiercią.

Earthling  (2027)

