Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" z siódmym najlepszym otwarciem grudnia

Czyżby dobiegała końca era "Avatara"? Trzecia część cyklu sf Jamesa Camerona startuje bowiem z poziomu dużo gorszego od "Istoty wody". Jednak o losie widowiska przesądzą najbliższe dwa tygodnie. Bo choć otwarcie może być słabsze, to trudno powiedzieć, jak będzie wyglądać frekwencja w okresie świątecznym.

Aktualne szacunki mówią o 88 milionach dolarów na otwarcie filmu "Avatar: Ogień i popiół". Dla porównania "Istoty wody" w weekend otwarcia zgarnęła 134,1 mln dolarów. Mamy więc do czynienia ze spadkiem aż o 46 milionów dolarów. Z drugiej strony warto pamiętać, że pierwszy "Avatar" na otwarcie w 2009 roku zarobił "tylko" 77 milionów dolarów, ale miał tak "długie nogi", że ostatecznie tylko w USA zgarnął ponad 785 milionów dolarów.

Choć w porównaniu do "Avatara: Istoty wody" "Ogień i popiół" sprzedaje się dużo gorzej, to jednak jego wynik są wciąż lepsze od większości grudniowych premier. Jeśli szacowane 88 milionów dolarów się potwierdzi, to będzie to siódme najlepsze otwarcie w historii grudniowych premier.

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



#Tytułzarobił w sumie
otwarcieliczba kin
premieraVOD
budżet
1
Minecraft: Film
$423,9$162,84,2894.0413.05$150
2
Lilo & Stitch
$423,8$146,04,41023.0522.07$100
3Superman$354,2$125,04,27511.0715.08$364*
4Jurassic World: Odrodzenie $339,6$92,04,3242.075.08$180
5Wicked: Na dobre $320,5$147,04,11521.11-$165
6Zwierzogród 2 (+3)$282,8$100,34,00026.11-$150
7Grzesznicy (-1)$279,7$48,03,34718.043.06$90
8Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (-1)$274,3$117,64,12525.0723.09$200
9Jak wytresować smoka (-1)$263,0$84,64,37313.0615.07$150
10Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $200,5$88,84,10514.0215.04$380
11Mission: Impossible—The Final Reckoning $197,4$64,03,86123.0519.08$400
12Thunderbolts* $190,3$74,34,3302.051.07$180
13F1: Film $189,5$57,03,73227.0622.08$300
14Obecność 4: Ostatnie namaszczenie $177,8$84,03,8025.097.10$55
15Zniknięcia $151,6$43,53,6318.089.09$38
16Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi $138,1$51,63,52316.0517.06$50
17Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle $134,4$70,63,34212.09-$20
18Pięć koszmarnych nocy 2 (NOWOŚĆ)$108,9$64,03,5795.12-$51
*Niektóre źródła podają 225 mln

Wielki triumf święci za to chrześcijańskie Angel Studios. Wprowadzona do kin z okazji Bożego Narodzenia inspirowana Biblią animacja "David" rozbiła bank zgarniając na dzień dobry aż 22 miliony dolarów. To najlepsze otwarcie w historii tego dystrybutora. Dotychczasowym rekordzistą był "Sound of Freedom. Dźwięk wolności" z wynikiem 19,7 mln dolarów.

Powody do zadowolenia maja też reżyser i gwiazdy filmu "Pomoc domowa". Aktualne szacunki mówią o otwarciu na poziomie 19 milionów dolarów. Dla reżyser Paula Feiga jest to najlepszy debiut od ośmiu lat i komedii "Babskie wakacje" (19,5 mln dolarów). Dla Sydney Sweeney jest to trzecie najlepsze otwarcie w karierze. Zaś Amanda Seyfried nie miała równie udanego startu od siedmiu lat i filmu "Mamma Mia: Here We Go Again!".

Na ich tle słabiutko wypadła najnowsza premiera Paramountu, "SpongeBob: Klątwa pirata". Mimo wielkiej popularności serialu film animowany nie tylko przegrał z animacją Angel Studios, ale też uzyskał dużo gorsze otwarcie od dwóch pierwszych pełnometrażowych animacji o SpongeBobie. Film z 2004 roku w weekend otwarcia zgarnął 32 miliony dolarów, a film z 2015 roku aż 55,4 mln dolarów.

Jedna absolutnie największym hitem weekendu okazał się "Wielki Marty", którego A24 wprowadziło do 6 kin. Tłumy były tak duże, że średnia na kino wyniosła aż 145,8 tys. dolarów. W tym roku żaden film nie może pochwalić się podobnym wynikiem. Jest to również rekord w dystrybucyjnej historii A24. Studio nie zaliczy roku 2025 do szczególnie udanych, ale jego końców zapowiada się rewelacyjnie.

Spośród starszych tytułów na uwagę zwraca "Pięć koszmarnych nocy 2". Horror jeszcze przed weekendem został 18. premierą tego roku z łącznymi wpływami z amerykańskich kin przekraczającymi kwotę 100 milionów dolarów.

Box Office USA: 19-21 grudnia 2025



#Tytułzarobił w weekendzarobił w sumietyg. na ekraniekina
1Avatar: Ogień i popiół (NOWOŚĆ) $76,0*$88,013800
2David (NOWOŚĆ)
$20,2*$22,013118
3Pomoc domowa (NOWOŚĆ)
$16,8*$19,013015
4SpongeBob: Klątwa pirata (NOWOŚĆ)
$14,6*$16,013557
5Zwierzogród 2 (-4) $14,5$282,8143540
6Pięć koszmarnych nocy 2 (-4)$7,25$108,9333012
7Wicked: Na dobre (-4)$4,3$320,5152913
8Dhurandhar (-4)$2,46$12,63383
9Wielki Marty (NOWOŚĆ)$0,88$0,8816
10Hamnet (+1) $0,85$8,764617
*wynik otwarcia z samego weekendu

W nadchodzącym tygodniu duże premiery wejdą do amerykańskich kin już w czwartek, czyli pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Na widzów czekają: "Wielki Marty" (który po sukcesie w limitowanej dystrybucji spróbuje podbić kina w całym kraju), komedia "Anakonda" (będąca meta-remakiem kultowego filmu z lat 90.) oraz "Song Sung Blue" (muzyczna biografia z nominowaną za rolę w tym filmie do Złotego Globu Kate Hudson).

