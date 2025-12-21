Box Office USA: "Avatar: Ogień i popiół" z siódmym najlepszym otwarciem grudnia

Czyżby dobiegała końca era "Avatara"? Trzecia część cyklu sf Jamesa Camerona startuje bowiem z poziomu dużo gorszego od "Istoty wody". Jednak o losie widowiska przesądzą najbliższe dwa tygodnie. Bo choć otwarcie może być słabsze, to trudno powiedzieć, jak będzie wyglądać frekwencja w okresie świątecznym.
Aktualne szacunki mówią o 88 milionach dolarów na otwarcie filmu "Avatar: Ogień i popiół"
. Dla porównania "Istoty wody
" w weekend otwarcia zgarnęła 134,1 mln dolarów. Mamy więc do czynienia ze spadkiem aż o 46 milionów dolarów
. Z drugiej strony warto pamiętać, że pierwszy "Avatar
" na otwarcie w 2009 roku zarobił "tylko" 77 milionów dolarów, ale miał tak "długie nogi", że ostatecznie tylko w USA zgarnął ponad 785 milionów dolarów.
Choć w porównaniu do "Avatara: Istoty wody
" "Ogień i popiół"
sprzedaje się dużo gorzej, to jednak jego wynik są wciąż lepsze od większości grudniowych premier. Jeśli szacowane 88 milionów dolarów się potwierdzi, to będzie to siódme najlepsze otwarcie w historii grudniowych premier.
Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów
*Niektóre źródła podają 225 mln Wielki triumf święci za to chrześcijańskie Angel Studios.
|#
|Tytuł
|zarobił w sumie
|otwarcie
|liczba kin
|premiera
|VOD
|budżet
|1
|Minecraft: Film
|$423,9
|$162,8
|4,289
|4.04
|13.05
|$150
|2
|Lilo & Stitch
|$423,8
|$146,0
|4,410
|23.05
|22.07
|$100
|3
|Superman
|$354,2
|$125,0
|4,275
|11.07
|15.08
|$364*
|4
|Jurassic World: Odrodzenie
|$339,6
|$92,0
|4,324
|2.07
|5.08
|$180
|5
|Wicked: Na dobre
|$320,5
|$147,0
|4,115
|21.11
|-
|$165
|6
|Zwierzogród 2 (+3)
|$282,8
|$100,3
|4,000
|26.11
|-
|$150
|7
|Grzesznicy (-1)
|$279,7
|$48,0
|3,347
|18.04
|3.06
|$90
|8
|Fantastyczna 4: Pierwsze kroki (-1)
|$274,3
|$117,6
|4,125
|25.07
|23.09
|$200
|9
|Jak wytresować smoka (-1)
|$263,0
|$84,6
|4,373
|13.06
|15.07
|$150
|10
|Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat
|$200,5
|$88,8
|4,105
|14.02
|15.04
|$380
|11
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$197,4
|$64,0
|3,861
|23.05
|19.08
|$400
|12
|Thunderbolts*
|$190,3
|$74,3
|4,330
|2.05
|1.07
|$180
|13
|F1: Film
|$189,5
|$57,0
|3,732
|27.06
|22.08
|$300
|14
|Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
|$177,8
|$84,0
|3,802
|5.09
|7.10
|$55
|15
|Zniknięcia
|$151,6
|$43,5
|3,631
|8.08
|9.09
|$38
|16
|Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi
|$138,1
|$51,6
|3,523
|16.05
|17.06
|$50
|17
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
|$134,4
|$70,6
|3,342
|12.09
|-
|$20
|18
|Pięć koszmarnych nocy 2 (NOWOŚĆ)
|$108,9
|$64,0
|3,579
|5.12
|-
|$51
Wprowadzona do kin z okazji Bożego Narodzenia inspirowana Biblią animacja "David"
rozbiła bank zgarniając na dzień dobry aż 22 miliony dolarów. To najlepsze otwarcie w historii tego dystrybutora.
Dotychczasowym rekordzistą był "Sound of Freedom. Dźwięk wolności
" z wynikiem 19,7 mln dolarów.
Powody do zadowolenia maja też reżyser i gwiazdy filmu "Pomoc domowa"
. Aktualne szacunki mówią o otwarciu na poziomie 19 milionów dolarów. Dla reżyser Paula Feiga
jest to najlepszy debiut od ośmiu lat
i komedii "Babskie wakacje
" (19,5 mln dolarów). Dla Sydney Sweeney
jest to trzecie najlepsze otwarcie w karierze
. Zaś Amanda Seyfried nie miała równie udanego startu od siedmiu lat
i filmu "Mamma Mia: Here We Go Again!
".
Na ich tle słabiutko wypadła najnowsza premiera Paramountu, "SpongeBob: Klątwa pirata"
. Mimo wielkiej popularności serialu film animowany nie tylko przegrał z animacją Angel Studios, ale też uzyskał dużo gorsze otwarcie od dwóch pierwszych pełnometrażowych animacji o SpongeBobie
. Film z 2004 roku w weekend otwarcia zgarnął 32 miliony dolarów, a film z 2015 roku aż 55,4 mln dolarów.
Jedna absolutnie największym hitem weekendu okazał się "Wielki Marty"
, którego A24 wprowadziło do 6 kin. Tłumy były tak duże, że średnia na kino wyniosła aż 145,8 tys. dolarów
. W tym roku żaden film nie może pochwalić się podobnym wynikiem
. Jest to również rekord w dystrybucyjnej historii A24
. Studio nie zaliczy roku 2025 do szczególnie udanych, ale jego końców zapowiada się rewelacyjnie.
Spośród starszych tytułów na uwagę zwraca "
Pięć koszmarnych nocy 2"
. Horror jeszcze przed weekendem został 18. premierą tego roku z łącznymi wpływami z amerykańskich kin przekraczającymi kwotę 100 milionów dolarów
.
Box Office USA: 19-21 grudnia 2025
*wynik otwarcia z samego weekendu
|#
|Tytuł
|zarobił w weekend
|zarobił w sumie
|tyg. na ekranie
|kina
|1
|Avatar: Ogień i popiół (NOWOŚĆ)
|$76,0*
|$88,0
|1
|3800
|2
|David (NOWOŚĆ)
|$20,2*
|$22,0
|1
|3118
|3
|Pomoc domowa (NOWOŚĆ)
|$16,8*
|$19,0
|1
|3015
|4
|SpongeBob: Klątwa pirata (NOWOŚĆ)
|$14,6*
|$16,0
|1
|3557
|5
|Zwierzogród 2 (-4)
|$14,5
|$282,81
|4
|3540
|6
|Pięć koszmarnych nocy 2 (-4)
|$7,25
|$108,93
|3
|3012
|7
|Wicked: Na dobre (-4)
|$4,3
|$320,51
|5
|2913
|8
|Dhurandhar (-4)
|$2,46
|$12,6
|3
|383
|9
|Wielki Marty (NOWOŚĆ)
|$0,88
|$0,88
|1
|6
|10
|Hamnet (+1)
|$0,85
|$8,76
|4
|617
W nadchodzącym tygodniu duże premiery wejdą do amerykańskich kin już w czwartek, czyli pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Na widzów czekają: "Wielki Marty"
(który po sukcesie w limitowanej dystrybucji spróbuje podbić kina w całym kraju), komedia "Anakonda"
(będąca meta-remakiem kultowego filmu z lat 90.) oraz "Song Sung Blue"
(muzyczna biografia z nominowaną za rolę w tym filmie do Złotego Globu Kate Hudson
).