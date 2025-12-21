Newsy Filmy Telewizja Święta i Sylwester z Paramount Network: maratony filmowe dla całej rodziny!
Filmy / Telewizja

Święta i Sylwester z Paramount Network: maratony filmowe dla całej rodziny!

Informacja sponsorowana /
Paramount Network kończy rok specjalnymi maratonami filmowymi przygotowanymi z myślą o widzach, którzy chcą spędzić świąteczne i noworoczne dni w towarzystwie ulubionych filmów oraz sprawdzonej, rodzinnej rozrywki.  


Od 24 do 26 grudnia stacja zaprasza na wyjątkowy blok filmowy, w ramach którego pojawi się "Saga Zmierzch" oraz cykl "Straszny film". "Zmierzch" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając widzów charakterystyczną atmosferą i oryginalną historią. To uniwersalna opowieść, do której chętnie wracają kolejne pokolenia. Z kolei "Straszny film" to seria, która zyskała status klasyki dzięki odważnemu humorowi i pomysłowemu przerysowaniu znanych motywów filmów grozy. Emisje zaplanowano od 24 grudnia: kolejne części "Zmierzchu" o 17:30, a "Scary Movie" o 22:30.

Po Świętach Paramount Network przygotował komediowy maraton sylwestrowo-noworoczny, obejmujący kilkanaście tytułów z kategorii kina rozrywkowego. Wśród nich znajdą się między innymi "Rodzina Addamsów", "Książę w Nowym Jorku", trzy części "Nagiej Broni", "Szefowie wrogowie", "Jaja w tropikach", "Dorwać małego" oraz "Nieoczekiwana zmiana miejsc". To produkcje, które na trwałe zapisały się w kulturze popularnej dzięki uniwersalnemu humorowi, charyzmatycznym postaciom, znakomitemu tempu narracji i scenom, które mimo upływu lat pozostają równie zabawne i aktualne. Różnorodność repertuaru sprawia, że każdy widz znajdzie w nim coś dla siebie.

Paramount Network zaprasza wszystkich widzów do wspólnego świętowania końcówki roku. Świąteczne i noworoczne maratony to doskonała okazja, aby zanurzyć się w świat znanych i lubianych historii, spędzić czas w rodzinnej atmosferze i rozpocząć nadchodzący rok w towarzystwie sprawdzonej filmowej rozrywki.
Informacja sponsorowana

