Święta i Sylwester z Paramount Network: maratony filmowe dla całej rodziny!

Paramount Network kończy rok specjalnymi maratonami filmowymi przygotowanymi z myślą o widzach, którzy chcą spędzić świąteczne i noworoczne dni w towarzystwie ulubionych filmów oraz sprawdzonej, rodzinnej rozrywki.
Od 24 do 26 grudnia stacja zaprasza na wyjątkowy blok filmowy, w ramach którego pojawi się "Saga Zmierzch
" oraz cykl "Straszny film
". "Zmierzch
" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając widzów charakterystyczną atmosferą i oryginalną historią. To uniwersalna opowieść, do której chętnie wracają kolejne pokolenia. Z kolei "Straszny film
" to seria, która zyskała status klasyki dzięki odważnemu humorowi i pomysłowemu przerysowaniu znanych motywów filmów grozy. Emisje zaplanowano od 24 grudnia: kolejne części "Zmierzchu
" o 17:30, a "Scary Movie
" o 22:30.
Po Świętach Paramount Network przygotował komediowy maraton sylwestrowo-noworoczny, obejmujący kilkanaście tytułów z kategorii kina rozrywkowego. Wśród nich znajdą się między innymi "Rodzina Addamsów
", "Książę w Nowym Jorku
", trzy części "Nagiej Broni
", "Szefowie wrogowie
", "Jaja w tropikach
", "Dorwać małego
" oraz "Nieoczekiwana zmiana miejsc
". To produkcje, które na trwałe zapisały się w kulturze popularnej dzięki uniwersalnemu humorowi, charyzmatycznym postaciom, znakomitemu tempu narracji i scenom, które mimo upływu lat pozostają równie zabawne i aktualne. Różnorodność repertuaru sprawia, że każdy widz znajdzie w nim coś dla siebie.
Paramount Network zaprasza wszystkich widzów do wspólnego świętowania końcówki roku. Świąteczne i noworoczne maratony to doskonała okazja, aby zanurzyć się w świat znanych i lubianych historii, spędzić czas w rodzinnej atmosferze i rozpocząć nadchodzący rok w towarzystwie sprawdzonej filmowej rozrywki.
