Mads Mikkelsen w nowym filmie Martina Scorsesego

Obsada nowego filmu Martina Scorsesego powoli robi się coraz bardziej imponująca. Gwiazdami "What Happens at Night" są Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Teraz dołączył do nich Mads Mikkelsen.
Kogo zagra Mikkelsen w "What Happens at Night"?
będzie ekranizacją wydanej w 2020 roku powieści Petera Camerona
. Jest to historia amerykańskiej pary, która podróżuje do małego europejskiego miasteczka. Celem wyprawy jest adopcja dziecka. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie.
Za scenariusz odpowiada Patrick Marber
. Dwie dekady temu nominowany do Oscara za "Notatki o skandalu
" twórca porzucił kino, by wrócić do niego w 2023 roku z filmem "Krytyk
". Na razie nie ujawniono oficjalnie, w kogo miałby wcielić się Mikkelsen.
Najprawdopodobniej chodzi o postać bezimiennego biznesmena, którego bohaterowie spotykają w swoim hotelu i który najprawdopodobniej jest Skandynawem.
Ostatnio mogliśmy zobaczyć Mikkelsena
w czarnej komedii "Ostatni wiking
".
Anker wychodzi z więzienia po odbyciu czternastoletniej kary za rabunek. Jedyną osobą, która wie, gdzie znajdują się ukradzione pieniądze jest jego brat – Manfred. U Manfreda rozwinęła się choroba umysłowa, przez co nie pamięta, gdzie schowany jest łup. Bracia wyruszają we wspólną podróż, żeby odnaleźć pieniądze i dowiedzieć się, kim tak naprawdę są.