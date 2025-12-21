Newsy Filmy Mads Mikkelsen w nowym filmie Martina Scorsesego
Mads Mikkelsen w nowym filmie Martina Scorsesego

World of Reel
Mads Mikkelsen w nowym filmie Martina Scorsesego
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Obsada nowego filmu Martina Scorsesego powoli robi się coraz bardziej imponująca. Gwiazdami "What Happens at Night" są Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Teraz dołączył do nich Mads Mikkelsen.   

Kogo zagra Mikkelsen w "What Happens at Night"?



GettyImages-2244547786.jpg Getty Images © Valerie Terranova


"What Happens At Night" będzie ekranizacją wydanej w 2020 roku powieści Petera Camerona. Jest to historia amerykańskiej pary, która podróżuje do małego europejskiego miasteczka. Celem wyprawy jest adopcja dziecka. Problemy z procesem zmuszają ich do chwilowego zamieszkania w tym zimnym zakątku świata. Wynajmują pokój w opustoszałym hotelu, spotykając na swojej drodze nielicznych, wyjątkowo enigmatycznych gości. Wraz z upływem czasu para odkrywa, jak mało wie o sobie i realizowanym pomyśle na wspólne życie.

Za scenariusz odpowiada Patrick Marber. Dwie dekady temu nominowany do Oscara za "Notatki o skandalu" twórca porzucił kino, by wrócić do niego w 2023 roku z filmem "Krytyk".

Na razie nie ujawniono oficjalnie, w kogo miałby wcielić się Mikkelsen. Najprawdopodobniej chodzi o postać bezimiennego biznesmena, którego bohaterowie spotykają w swoim hotelu i który najprawdopodobniej jest Skandynawem.

Ostatnio mogliśmy zobaczyć Mikkelsena w czarnej komedii "Ostatni wiking".

"Ostatni wiking" – zwiastun




Anker wychodzi z więzienia po odbyciu czternastoletniej kary za rabunek. Jedyną osobą, która wie, gdzie znajdują się ukradzione pieniądze jest jego brat – Manfred. U Manfreda rozwinęła się choroba umysłowa, przez co nie pamięta, gdzie schowany jest łup. Bracia wyruszają we wspólną podróż, żeby odnaleźć pieniądze i dowiedzieć się, kim tak naprawdę są.

What Happens at Night  (2027)

 What Happens at Night

