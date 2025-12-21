Nie zgadniecie, kogo gra Seth Rogen w "Supergirl"

Po pierwszym pokazie testowym "Supergirl" w sieci pojawiły się przecieki, jakoby w obsadzie filmu był również Seth Rogen, który użycza swojego głosu jednej z postaci. Kogo zagrał słynny komik? Już wiemy!
Rola Setha Rogena w "Supergirl" ujawniona? Po pierwszym pokazie "Supergirl" w internecie momentalnie ruszyły spekulacje. Według jednej z teorii Seth Rogen miał użyczyć głosu... psu Krypto
, który zyskuje możliwość mówienia po tym, jak znajduje się na planecie oświetlanej przez czerwone słońce i zostaje postrzelony zatrutą strzałą. Sam James Gunn, szef DC Studios, zdążył już jednak zdementować tę pogłoskę.
Z pomocą przyszedł reporter Daniel Richtman, który wyjaśnił, że Rogen wciela się w "małego kosmitę, który pomaga kierować kosmicznym autobusem
". Dziennikarz dodał, że Rogen jest "całkiem zabawny" w swojej roli
.
Jeśli spodziewaliście się, że Seth Rogen
zadebiutuje w uniwersum DC
jako któryś z superbohaterów albo innych rozpoznawalnych postaci – niestety, nie tym razem.
"Supergirl" – zwiastun
Co wiemy o "Supergirl"?
Twórcy "Supergirl: Woman of Tomorrow"
sięgnęli po komiks "Woman of Tomorrow", słynący z poważniejszego tonu i portretowania Supergirl jako bohaterki obciążonej traumą, a nie tylko kosmiczną siłą. Nowa Kara nie będzie więc kolejną superbohaterką, która uratuje świat. Będzie dziewczyną, która musi zmierzyć się z własną przeszłością, emocjami i konsekwencjami wyborów.
Film luźno podąża za fabułą komiksu: Kara wyrusza w podróż po galaktyce z okazji swoich 21. urodzin, towarzyszy jej pies Krypto, a po drodze poznaje Ruthye – młodą kobietę, która wciągnie ją w brutalną misję zemsty.
W obsadzie pojawia się też Jason Momoa
jako Lobo. "Supergirl: Woman of Tomorrow" wejdzie do kin w czerwcu 2026 roku.