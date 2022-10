"Erynie" z Marcinem Dorocińskim pierwszą premierą w modelu digital first w TVP VOD

Pierwszą propozycją Telewizji Polskiej dostępną w modelu digital first będą " Erynie ". 12-odcinkową ekranizację kultowych powieści Marka Krajewskiego wyreżyserował Borys Lankosz . Premierowe odcinki serialu z Marcinem Dorocińskim w roli głównej użytkownicy obejrzą wyłącznie na platformie TVP VOD już 25 października.Ekranizacja czterech powieści Marka Krajewskiego "Erynie", "Liczby Charona", "Rzeki Hadesu" i "W otchłani mroku", opowiadających o losach kontrowersyjnego komisarza policji Edwarda Popielskiego, znanego również jako Łyssy. Akcja zaczyna się tuż przed wybuchem II wojny światowej, w labiryntach ulic Lwowa, do którego niebawem wtargnie apokalipsa. Wyrzucony z policji Popielski zaczyna prowadzić prywatne śledztwa, ale po kilku rozwiązanych sprawach udaje mu się wrócić do służby. W pracy posługuje się wybitnym intelektem, potężną siłą mięśni i epileptycznymi wizjami, które mają ukryty sens. Z powodu padaczki, aktywowanej przez światło słoneczne, Łyssy funkcjonuje głównie pod osłoną nocy. Popielski wierzy w Erynie - boginie zemsty. Sam mści się i morduje złoczyńców z zimną krwią. Działa poza prawem, którego jest oficjalnym stróżem. Erynie " odtwarzają barwny charakter epoki – wielokulturowy obraz Kresów i powojennej Polski. Zdjęcia kręcono m.in. we Lwowie, Wrocławiu, Legnicy, Świdnicy, Wałbrzychu, Krakowie, Przemyślu.Obsada: Wojciech Mecwaldowski Twórcy:Scenariusz: Borys Lankosz Zdjęcia: Marcin Koszałka Montaż: Michał Poddębniak Muzyka: L.U.C. & REBEL BABEL FILM ORCHESTRAScenografia: Małgorzata Jochan Kostiumy: Wanda Kowalska Autor kreacji: Krzysztof Domaradzki Gatunek: kryminał Produkcja: Polska Premiera: 25 października 2022Serial zrealizowała Telewizja Polska S.A. w koprodukcji z Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA i Urzędem Marszałkowskim Województwa DolnośląskiegoLink: https://vod.tvp.pl/seriale,18/erynie-odcinki,374660/odcinek-1,S01E01,374847