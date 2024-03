"Euforia" jest tylko opóźniona. Czy HBO zdołał zebrać wszystkie gwiazdy?

Sam Levinson ma nowy pomysł na trzeci sezon "Euforii"

Serial Killers o serialu "Euforia"

Jak donosi portal The Hollywood Reporter, decyzja o odwołaniu zdjęć do trzeciego sezonuma kilka powodów. Najważniejszym z nich jest jednakThe Hollywood Reporter twierdzi, że Levinson Twórcachce opowiedzieć o późniejszych losach bohaterów, ale potrzebuje na to więcej czasu.Większość gwiazd serialu ma prężnie rozwijające się kariery filmowe. Już zebranie ich teraz było trudnym zadaniem. Kiedy kolejny raz Zendaya Austin Abrams będą dostępni w tym samym czasie, tego nikt nie wie.Choć zatem HBO nie rzuca jeszcze ręcznika na ring, to może się okazać, że trzeci sezon mimo wszystko nie powstanie lub też będziemy musieli na niego długo czekać.