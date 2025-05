Najbardziej zagubiony streaming świata? Historia zmian nazwy HBO / Max

Co było przed HBO Go?

HBO Go, HBO Max, Max… Krótka historia rebrandingu serwisu

Historia zaczyna się od HBO On Demand – usługi wprowadzonej w Stanach Zjednoczonych 1 lipca 2001 roku. Umożliwiała ona użytkownikom wybór i odtworzenie wybranego tytułu z biblioteki HBO przez dekoder operatora kablowego lub satelitarnego. W Polsce początkowo funkcjonowała pod nazwą HBO Digital, a pierwszym operatorem, który miał ją w swojej ofercie, była Cyfra+. W ofercie niektórych operatorów usługa ta znana jest jako Strefa VOD HBO lub Biblioteka HBO – dostępna w menu dekodera, obok innych usług na żądanie.HBO Go wystartowało 18 lutego 2010 roku. Po ponad 10 latach, w maju 2020 roku, ogłoszono, że zostanie ono przekształcone w HBO Max. W Stanach Zjednoczonych nowa platforma zaczęła nadawanie jeszcze w tym samym miesiącu, dokładnie 27 maja 2020 roku. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach HBO Go funkcjonowało do 29 czerwca 2021 roku, w centralnej i wschodniej Europie – do 8 marca 2022 roku, a w Azji aż do 19 listopada 2024 roku.Jednocześnie od 7 kwietnia 2015 roku na terenie Stanów Zjednoczonych funkcjonowała platforma HBO Now. Umożliwiała ona swoim użytkownikom dostęp do programów HBO, ale nie wymagała wykupywania subskrypcji telewizyjnej HBO. Zakończyła ona działalność 17 grudnia 2020 roku.Serwis HBO Max działał do 23 maja 2023 roku, kiedy to koncern Warner Bros. Discovery podjął decyzję o skróceniu nazwy do Max. Teraz decydentów najwyraźniej naszła refleksja, że lepsze jest wrogiem dobrego, postanowili oni bowiem wrócić do poprzedniej nazwy. Na szczęście sami podchodzą do tego z humorem. Na oficjalnych kanałach platformy w mediach społecznościowych pojawiły się memy dotyczące tej sytuacji. Wykorzystano w nich kadry i fragmenty z popularnych seriali dostępnych na platformie: " Przyjaciół ", " Rodu smoka " i " Pamiętników wampirów ".Nowa / stara wersja serwisu, czyli HBO Max ma wrócić jeszcze tego lata. Dokładna data jej startu nie została na razie ujawniona.Aktualnie jednym z najpopularniejszych tytułów w serwisie Max jest " The Last of Us ". Przypominamy odcinek programu Serial Killers, w którym Julia Taczanowska i Kuba Karaś rozmawiają o ostatnim epizodzie: