"Forza", "Starfield", Kojima i nowy "Minecraft - zapowiedzi z Xbox Showcase

Po raz pierwszy pokazano jak wygląda nowe RPG Todda Howarda.Xbox Series X|S oraz PC | 2023Nowa odsłona symulacyjnej "Forzy".Xbox Series X|S oraz PC | Wiosna 2023Legendarny japoński twórca przygotowuje tajemniczy projekt z Xboksem.Co-opowy shooter od studia Arkane Austin.Xbox Series X|S oraz PC | 2023Gra akcji / strategia w świecie " Minecrafta ".XSX, XONE, PS5, PS4, PC, Switch | 2023Nowa gra od Team Ninja.Xbox Series X|S oraz PC | 2023Xbox Series X|S oraz PC | Wrzesień 2022Xbox Series X|S, Xbox One, PC | Listopad 2022 Persona 3 Portable ", " Persona 4 Golden " i " Persona 5 Royal " trafią na Xboksa i PC. Będą dostępne w Xbox Game Pass. Pierwsza zadebiutuje "piątka" - 21 października tego roku.Pod koniec tego roku subskrybenci Xbox Game Pass będą mieli dostęp do wszystkich czampionów w " League of Legends " i " League of Legends: Wild Rift ", setów kart w " Legends of Runeterra ", wybranych legendy w " Teamfight Tactics " i wszystkich agentów w " Valorant ". Dodatkowo mają być jeszcze boosty doświadczenia w wybranych grach.Strzelanka od twórców serialu "Rick i Morty"Xbox Series X|S, Xbox One, PC | Październik 2022XSX, XONE, PS4, PS5, PC | 2023Nowy " Overwatch " przechodzi na darmowy model i zadebiutuje w tym roku w Early Access.XSX, XONE, PS4, PS5, PC, Switch | 4 października 2022Byli pracownicy Firaxis Games ujawnili swój nowy projekt - strategię turową.PC | 2023Xbox Series X|S oraz PC | 19 lipca 2022Nowa gra twórcy "Limbo" i "Inside"Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC | 2023Prezentacja nowego fragmentu rozgrywki.Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC | 2022Xbox Series X|S oraz PC | 21 października 2022Xbox Series X|S oraz PC | 2023Strzelanka FPP z co-opem dla czterech graczy.Xbox Series X|S oraz PC | Październik 2022