Blizzard ujawnia harmonogram rozwoju Diablo IV na 2025 rok

Rok rozpoczął się od Sezonu Wiedźm (styczeń–kwiecień), w którym gracze mogli zdobywać moce Czarostwa, brać udział w polowaniach na głowy oraz odkrywać tajemnice okultyzmu. Nagrodą sezonową był kruk jako zwierzak.Następnie w Sezonie Powrót Beliala (kwiecień–lipiec) do gry powróci sam Władca Kłamstw, a gracze zmierzą się z Inwazjami Widm oraz zyskają możliwość zdobycia kota jako nowego pupila. Ten okres zbiegnie się także z 2. rocznicą premiery gry.Sezon "Grzechy Horadrimów" (lipiec–wrzesień) wprowadzi do gry moce Horadrimów, intensyfikację podziemi oraz kolejnego zwierzaka do zdobycia.Zwieńczeniem roku będzie sezon Piekielny Chaos (wrzesień–grudzień), w którym pojawią się moce chaosu, zmiany w piekielnych hordach oraz dalsze rozwinięcia fabularne i systemowe.Poza sezonowymi atrakcjami, "Diablo IV" otrzyma również szereg stałych ulepszeń. Wśród nich znajdziemy nową zbrojownię, zmiany w systemie Szeptów, nowych bossów w Leżach (Belial, Urivar, Krzewiciel), relikwiarze, nowe aktywności w Koszmarnych Podziemiach, a także obsługę klawiatury i myszy na konsolach.Rok 2026 zapowiada się równie intensywnie – Blizzard zapowiedział nowy dodatek, wprowadzenie systemu rankingowego oraz oficjalne rankingi graczy."Diablo IV" nie zwalnia tempa, a "Epoka Nienawiści" rozwija się z rozmachem, który powinien zadowolić zarówno fanów PvE, jak i tych, którzy liczą na świeże wyzwania. Nadchodzące miesiące zapowiadają się jako najbogatsze w historii gry.