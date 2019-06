"Glass" od 5 czerwca na DVD

Kiedy w Filadelfii w tajemniczych okolicznościach znikają trzy nastolatki, do akcji wkracza David Dunn ( Bruce Willis ), na pozór właściciel sklepu z alarmami, a jednocześnie zamaskowany obrońca sprawiedliwości. Przed wieloma laty Dunn jako jedyny wyszedł bez szwanku z tragicznej w skutkach katastrofy kolejowej i od tego czasu żyje w przekonaniu, że los obdarzył go supermocami w postaci nadnaturalnej siły i wytrzymałości.Dunnowi udaje się schwytać Kevina Wendella Crumba ( James McAvoy ) – przestępcę, w którego umyśle kryją się 24 różne osobowości. Obaj wpadają jednak w ręce policji i zostają osadzeni w szpitalu psychiatrycznym, gdzie trafią pod opiekę charyzmatycznej dr Ellie Staple ( Sarah Paulson ). Ta zapewnia obu mężczyzn, że jej zdaniem są psychicznie chorzy i tylko ona może im pomóc. Wkrótce na jaw wychodzi fakt, że pacjentem tego samego szpitala jest Elijah Price ( Samuel L. Jackson ), cierpiący na wrodzoną łamliwość kości geniusz, którego Dunn poznał przed laty i który okazał się sprawcą owej tragicznej katastrofy kolejowej.Wszyscy trzej: Crumb, Dunn i Price zostają poddani wyczerpującej i niekiedy drastycznej terapii prowadzonej przez dr Staple. Jednak ostatni z nich ma swoje plany związane zarówno ze współpacjentami jak i ukrywającą niejedną tajemnicę panią doktor.był opowieścią o człowieku, któremu wyjątkowa moc, jaką posiadł zasłoniła "zwyczajne życie".traktował o potworze, jaki narodził się w umyśle człowieka o traumatycznej przeszłości. Z koleijest historią o tożsamości, o tym co czyni nas wyjątkowymi – czy obiektywnie jesteśmy tym kim jesteśmy czy też nasz umysł ma moc zmiany i determinacji naszych psychicznych i fizycznych możliwości?Podobnie jak prawie wszystkie wcześniejsze filmy M. Nighta Shyamalana w całości został nakręcony w Filadelfii i jej okolicach. Prace na planie rozpoczęły się 2 października 2017 i trwały z przerwami do lutego następnego roku. Światowa premiera filmu odbyła się 7 stycznia 2019 roku w Paryżu. Kilka dni później obraz trafił na ekrany światowych kin. Film odniósł duży sukces komercyjny, odnotowując w notowaniu box office wynik na poziomie 246 milionów dolarów.