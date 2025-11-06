"Gomorra" powraca! Zobacz zwiastun prequela

Emitowany w latach 2014-2021 serial "Gomorra" okazał się najgorętszym hitem eksportowym włoskiej telewizji w XXI wieku. Teraz produkcja inspirowana powieścią Roberto Saviano doczekała się prequela opowiadającego o losach młodego Pietro Savastano. Poniżej możecie zobaczyć jego zwiastun.
"Gomorrah - The Origins": zwiastun
"Gomorrah - The Origins": o serialu
Pietro to twardy chłopak, który dorastał w najbiedniejszych rejonach neapolitańskiej dzielnicy Secondigliano. On i jego przyjaciele robią wszystko, by przetrwać. Pietro ma wielkie marzenie: chce stać się kimś takim jak Angelo, król okolicy. Gdy bohaterowi udaje się wkraść w łaski młodego bossa, zostaje wciągnięty w grę o władzę, która go przerasta. W końcu zaczyna się zastanawiać, czy to brutalne przestępcze życie naprawdę jest tym, czego pragnie. A może jego miłość do Immy jest w stanie ocalić go przed takim losem?
W obsadzie "Gomorrah - The Origins
" znaleźli się m.in. Luca Lubrano
(Pietro), Francesco Pellegrino
(Angelo), Tullia Venezia (Imma) oraz Flavio Furno
i Fabiola Balestriere
. Twórcami serialu są Leonardo Fasoli
, Maddalena Ravagli
oraz Roberto Saviano
.
Premiera 6-odcinkowego "Gomorrah - The Origins
" na początku przyszłego roku na antenie stacji Sky.