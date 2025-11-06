Newsy Seriale Multimedia "Gomorra" powraca! Zobacz zwiastun prequela
Seriale / Multimedia

"Gomorra" powraca! Zobacz zwiastun prequela

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Gomorrah+-+The+Origins%22%3A+zwiastun.+Pietro+Savastano+powraca-163789
&quot;Gomorra&quot; powraca! Zobacz zwiastun prequela
Emitowany w latach 2014-2021 serial "Gomorra" okazał się najgorętszym hitem eksportowym włoskiej telewizji w XXI wieku. Teraz produkcja inspirowana powieścią Roberto Saviano doczekała się prequela opowiadającego o losach młodego Pietro Savastano. Poniżej możecie zobaczyć jego zwiastun.   

"Gomorrah - The Origins": zwiastun




"Gomorrah - The Origins": o serialu



Pietro to twardy chłopak, który dorastał w najbiedniejszych rejonach neapolitańskiej dzielnicy Secondigliano. On i jego przyjaciele robią wszystko, by przetrwać.  Pietro ma wielkie marzenie: chce stać się kimś takim jak Angelo, król okolicy. Gdy bohaterowi udaje się wkraść w łaski młodego bossa, zostaje wciągnięty w grę o władzę, która go przerasta. W końcu zaczyna się zastanawiać, czy to brutalne przestępcze życie naprawdę jest tym, czego pragnie. A może jego miłość do Immy jest w stanie ocalić go przed takim losem?


W obsadzie "Gomorrah - The Origins" znaleźli się m.in. Luca Lubrano (Pietro), Francesco Pellegrino (Angelo), Tullia Venezia (Imma) oraz Flavio Furno i Fabiola Balestriere. Twórcami serialu są Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli oraz Roberto Saviano.

Premiera 6-odcinkowego "Gomorrah - The Origins" na początku przyszłego roku na antenie stacji Sky. 

Gomorrah - The Origins  (2026)

 Gomorrah - The Origins

Najnowsze Newsy

Filmy

Meghan Markle wraca na ekran. W obsadzie Lily Collins i Brie Larson

Filmy

Pizza, bomba, Cox! Hollywood zabiera się za "Evil Genius"

Festiwale i nagrody Filmy

Filmy mistrzów na Pięciu Smakach

Filmy

Richard Linklater opowie o XIX-wiecznych hipisach

Inne Filmy

"Zgiń, kochanie": Dlaczego Lawrence nie potrzebowała koordynatora intymności?

4 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

ZŁOTE GLOBY: "Superman" zgarnie nominacje?

12 komentarzy
Inne Seriale

Millie Bobby Brown każe odczepić się dziennikarzom komentującym jej wygląd

19 komentarzy