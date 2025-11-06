Nie żyje Barbara Ptak – ikona polskiej kostiumografii. Miała 95 lat

Zmarła Barbara Ptak – wybitna kostiumografka i scenografka, której projekty współtworzyły wizualny język polskiego kina.
Cztery filmy z jej kostiumami – "Nóż w wodzie", "Faraon", "Ziemia obiecana" i "Noce i dnie" – zdobyły nominacje do Oscara. To właśnie dzięki niej ekranowe światy Andrzeja Wajdy, Jerzego Kawalerowicza czy Tadeusza Konwickiego nabierały wyjątkowej głębi i stylu. Ptak zapisała się też w pamięci widzów dzięki kostiumom do kultowego serialu "Królowa Bona". Artystka odeszła 5 listopada 2025 roku w wieku 95 lat.
"Faraon", reż. Jerzy Kawalerowicz
Urodzona 6 kwietnia 1930 roku w Królewskiej Hucie (dzisiejszym Chorzowie), przez całe życie pozostawała związana ze Śląskiem. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, a swoją karierę zbudowała na połączeniu artystycznej wyobraźni z historyczną precyzją. Stworzyła kostiumy i scenografie do setek filmów, spektakli teatralnych, oper i przedstawień Teatru Telewizji.
"Królowa Bona"
Ptak słynęła z tego, że jej kostiumy wyróżniały się nie tylko pięknem, ale też bezkompromisową autentycznością. Jako artystka w swojej dziedzinie dbała o każdy detal – od doboru naturalnych tkanin po sposób zapinania ubrań, dzięki temu była ceniona za umiejętność pokazywania emocji i charakteru swoich bohaterów. Ja po prostu projektuję kostiumy
– mawiała z charakterystyczną skromnością, która kontrastowała z jej ogromnym talentem.
Artystka została uhonorowana wieloma nagrodami, w tym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Razem mężem, aktorem Stanisławem Ptakiem
, artystka stworzyła w Katowicach pracownię, która po latach przekształcił się w muzeum ich wspólnej twórczości. Dziś mieści się tam stała ekspozycja Działu Teatralno-Filmowego Muzeum Historii Katowic, prezentująca dorobek i życie prywatne Barbary Ptak. Wśród eksponatów znajdują się fotografie, kostiumy sceniczne – w tym słynne zbroje z musicalu "Człowiek z La Manchy" – a także plakaty, nagrody i pamiątki, które przez lata gromadzili oboje artyści.