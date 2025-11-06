Newsy Filmy Richard Linklater opowie o XIX-wiecznych hipisach. Portman i Hawke w obsadzie?
Filmy

Richard Linklater opowie o XIX-wiecznych hipisach. Portman i Hawke w obsadzie?

World of Reel / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Brian de Rivera Simon
Twórca "Boyhood" i trylogii "Przed wschodem słońca" Richard Linklater zdradził, że jest gotów nakręcić film, nad którym myśli od 20 lat. Będzie to opowieść o – jak sam to nazwał – XIX-wiecznych hipisach. Kogo możemy zobaczyć w obsadzie?
  

O czym opowie nowy film Richarda Linklatera?



GettyImages-2244259902.jpg Getty Images © Araya Doheny


Próbuję zrealizować większą rzecz z XIX wieku o transcendentalistach, Emersonie, Margaret Fuller, Thoreau. O XIX-wiecznych radykałach. O hippisach z lat 30. i 40. XIX wieku. O początkach feminizmu, ekologizmu, abolicjonizmu i tak dalej, zdradził Richard Linklater w wywiadzie dla "Filmmaker Magazine".
   
Mieli wówczas beznadziejnego prezydenta, Andrew Jacksona. Było na co narzekać w naszym młodym kraju, wiele rzeczy domagało się poprawy. Pierwsi reformatorzy byli jednak optymistyczni w kwestii jego przyszłości. Wpadnę więc do XIX wieku i spędzę z nimi trochę czasu, dodał reżyser.

Badam ten temat od jakichś 20 lat, więc myślę, że nadszedł czas. Natalie Portman chce zagrać Margaret Fuller. Jest idealna. Ethan Hawke będzie Emersonem. Oscar Isaac... Ludzie czują potrzebę, żeby mi w tym pomóc, za co jestem wdzięczny. Nasz kraj musi to zobaczyć. Nie interesuje mnie społeczne oddziaływanie, ale to coś, co przyciąga ludzi. Ja po prostu chcę zrobić ten film, podsumował twórca.

W tym roku premierę na międzynarodowych festiwalach miały dwa filmy Linklatera: "Nowa fala" (o realizacji "Do utraty tchu" Jean-Luca Godarda) i "Blue Moon" (o kompozytorze Lorenzie Harcie).

"Nowa fala" – zwiastun


