Wiemy, kiedy będą rozrabiać "Gremliny 3". Jest data premiery

Wygląda na to, że po latach spekulacji i falstartów Gremliny są wreszcie gotowe do powrotu na kinowe ekrany. Poznaliśmy właśnie datę premiery trzeciej części cyklu o sympatycznym Gizmo i jego mniej sympatycznych krewniakach.
      

Kiedy zobaczymy "Gremliny 3"?




Podczas czwartkowego spotkania z inwestorami David Zaslav, prezes Warner Bros. Discovery, ujawnił, że do grafika premier Warner Bros. Motion Picture Group został dodany nowy tytuł: "Gremlins 3".

Trzecia część serii o siejących terror złośliwych stworkach wejdzie do kin 19 listopada 2027 roku.

Zaslav potwierdził, że producentem filmu będzie Steven Spielberg, a za kamerą stanie Chris Columbus, reżyser takich hitów jak m.in. "Kevin sam w domu", "Pani Doubtfire" czy "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Columbus był też scenarzystą pierwszej części, "Gremliny rozrabiają" (1984), którą nakręcił Joe Dante.
   
Niestety, na chwile obecną nie znamy więcej szczegółów tego projektu: fabuła oraz obsada pozostają na razie tajemnicą.

"Gremliny rozrabiają" to kultowy film z 1984 roku. Jego bohaterem jest Billy Peltzer, który opiekuje się sympatycznym włochatym stworkiem Gizmo. Stworzenie ma jednak pewną wadę: najmniejszy kontakt z wodą sprawia, że Gizmo staje się "materiałem rozrodczym" dla wrednych Gremlinów. Film był na tyle dużym przebojem, że w 1990 roku do kin trafiła kontynuacja, "Gremliny 2". O trzeciej części mówi się w Hollywood od co najmniej dekady. Początkowo studio planowało reboot cyklu. Jednak scenarzysta oryginału Chris Columbus dzielnie walczył o to, by zamiast tego zrobić sequel. 


"Gremliny rozrabiają" – zwiastun


