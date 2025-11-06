Wiemy, kiedy będą rozrabiać "Gremliny 3". Jest data premiery

Wygląda na to, że po latach spekulacji i falstartów Gremliny są wreszcie gotowe do powrotu na kinowe ekrany. Poznaliśmy właśnie datę premiery trzeciej części cyklu o sympatycznym Gizmo i jego mniej sympatycznych krewniakach.
Kiedy zobaczymy "Gremliny 3"?
Podczas czwartkowego spotkania z inwestorami David Zaslav, prezes Warner Bros. Discovery, ujawnił, że do grafika premier Warner Bros. Motion Picture Group został dodany nowy tytuł: "Gremlins 3"
.
Trzecia część serii o siejących terror złośliwych stworkach wejdzie do kin 19 listopada 2027 roku.
Zaslav potwierdził, że producentem filmu będzie Steven Spielberg
, a za kamerą stanie Chris Columbus
, reżyser takich hitów jak m.in. "Kevin sam w domu
", "Pani Doubtfire
" czy "Harry Potter i Kamień Filozoficzny
". Columbus
był też scenarzystą pierwszej części, "Gremliny rozrabiają
" (1984), którą nakręcił Joe Dante
.
Niestety, na chwile obecną nie znamy więcej szczegółów tego projektu: fabuła oraz obsada pozostają na razie tajemnicą. "Gremliny rozrabiają"
to kultowy film z 1984 roku. Jego bohaterem jest Billy Peltzer, który opiekuje się sympatycznym włochatym stworkiem Gizmo. Stworzenie ma jednak pewną wadę: najmniejszy kontakt z wodą sprawia, że Gizmo staje się "materiałem rozrodczym" dla wrednych Gremlinów. Film był na tyle dużym przebojem, że w 1990 roku do kin trafiła kontynuacja, "Gremliny 2
". O trzeciej części mówi się w Hollywood od co najmniej dekady. Początkowo studio planowało reboot cyklu. Jednak scenarzysta oryginału Chris Columbus
dzielnie walczył o to, by zamiast tego zrobić sequel.
"Gremliny rozrabiają" – zwiastun