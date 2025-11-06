Nawapol Thamrongrattanarit, Kiyoshi Kurosawa, czyli filmy mistrzów na Pięciu Smakach

Asian Cinerama daje oddech od kina arthousowego, prezentując to, co w azjatyckich kinach i sezonie festiwalowym ogląda się najchętniej. To program mainstreamowy, w którym znajdziemy zarówno kryminały, jak i przejmujące melodramaty utrzymane w klasycznym stylu – dokładnie te filmy, które wprowadzają do festiwalu pierwiastek zabawy i czystej festiwalowej przyjemności. Wśród ambitnych dzieł artystycznych Asian Cinerama pełni rolę ważnego balansu programu 19. FFA Pięć Smaków, oferując widzom emocje, widowiskowość i kino, które rozładowuje lęki czy rozlicza się z lokalnie ważnymi historiami. Festiwal startuje 12 listopada w kinach i online na www.piecsmakow.pl.
Sekcja gromadzi głównie ambitne produkcje komercyjne mistrzów, którzy potrafią przekuć wielkie budżety w jeszcze większe sukcesy kasowe. Znajdą tu miejsce zarówno świeże tytuły szybko zdobywające status kultowych w historii kina azjatyckiego, jak i skromniejsze filmy, które niespodziewanie podbiły serca widzów.
Do pięciosmakowego programu powraca Nawapol Thamrongrattanarit
, ulubieniec publiczności, którego "Zasób ludzki
" jest najbardziej posępnym i dojrzałym filmem w karierze. Powraca również Kiyoshi Kurosawa
z "Chmurą
" – mistrz suspensu ponownie zachwyca rejestrowaniem ludzkich słabości w stylu, do którego już przywykliśmy. Do tego zaprezentowana zostanie chińska "Her Story
" – objawienie w chińskim kinie, które pożeniło postępową narrację o feminizmie z mainstreamowym kinem środka. Nie mogło zabraknąć Hongkongu – w programie znalazł się m.in. "Ostatni taniec
", czyli najbardziej dochodowy film w historii hongkońskiego kina, który w zeszłym roku podbijał lokalny rynek.
Szczegółowy program sekcji: "Tak mówimy"
Adam Wong, Hongkong 2024, 132’
Alan i Wolf nie słyszą i radzą sobie z tym na różne sposoby. Kiedy w podstawówce nie wolno im było używać języka migowego, Alan się temu poddawał, a Wolf się buntował. Po latach Alan ma wszczepiony implant i sprawnie komunikuje się z otoczeniem, a Wolf nadal z dumą używa języka migowego. Kiedy poznają Sophie, wiele się między nimi zmienia. Pod wpływem uczuć muszą zrewidować swoje życiowe priorytety. Film z empatią przygląda się bohaterom, walczącym o godne miejsce w społeczeństwie. "Oskarżyciel"
Donnie Yen, Hongkong, Chiny 2024, 117’
Fok był świetnym gliniarzem, ale zakończył karierę po nieudanej akcji. Kilka lat później wraca jako oskarżyciel publiczny, by dalej służyć społeczeństwu. Kiedy dostanie sprawę chłopaka oskarżonego o handel narkotykami, okaże się, że coś się w niej nie zgadza. Fok nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy. Donnie Yen
, reżyser i odtwórca głównej roli w jednym, łączy dramat sądowy z czystym kinem akcji – wygłasza ogniste prawne tyrady i efektownie tłucze po pyskach złych ludzi, dowodząc, że w Hongkongu nadal powstaje mocne kino akcji. "Chmura"
Kiyoshi Kurosawa, Japonia 2024, 124’
Yoshii zajmuje się detaliczną flipperką i na ryzyku buduje swoje życie. Cokolwiek wpadnie mu w oko na internetowych aukcjach, skupuje to taniej, by później sprzedać drożej, dodając do przedmiotów nieprawdziwe historie o ich wyjątkowości. Bez reszty pochłonięty własnym celem, konstruuje małe imperium sukcesu. Jednak gęstnieje wokół niego tłum tych, których po drodze oszukał i którzy pragną zemsty. "Chmura
", pełen grozy thriller, to powrót Kiyoshiego Kurosawy
do gatunkowej formy. "Zasób ludzki"
Nawapol Thamrongrattanarit, Tajlandia 2025, 122’
Fren pracuje w dziale HR dużej tajskiej korporacji, której szefostwo notorycznie nadużywa praw pracowników. Otrzymuje trudne zadanie: zatrudnić kogoś, kto bez protestu zgodzi się na złe traktowanie. W tym samym czasie dowiaduje się, że jest w ciąży, o czym nie wie nawet jej partner. Najnowszy film ulubieńca pięciosmakowej publiczności Nawapola Thamrongrattanarita
z surową elegancją rysuje obraz korporacyjnego labiryntu, w którym ludzkie życia są zasobem do przesunięcia i wyeksploatowania. "Ostatni taniec"
Anselm Chan, Hongkong 2024, 126’
Dominic zmienia branżę na funeralną, gdy przez pandemię organizacja wesel przestaje się opłacać. Nowe zajęcie to biznes, który pozwoli mu zarobić na chleb, zwłaszcza, że ma pomysł jak unowocześnić pochówek. Na przeszkodzie staje jednak współwłaściciel firmy – konserwatywny mnich Man, który odprawia rytuały towarzyszące ostatniej drodze zmarłych. "Ostatni taniec" w poruszający sposób opowiada o społeczeństwie, które walczy o zachowanie swojej tożsamości, balansując pomiędzy tradycją a modernizacją. Widzowie w Hongkongu pokochali tę historię, czyniąc film największym przebojem w historii kina Pachnącego Portu. "Her Story"
Shao Yihui, Chiny 2024, 123’
Feministyczna rozprawa o życiu kobiet we współczesnej szanghajskiej metropolii. Wang Tiemei, rozwiedziona dziennikarka samotnie wychowująca córkę, i jej dwudziestokilkuletnia sąsiadka Ye wspierają się nawzajem w skomplikowanych relacjach damsko-męskich i na rynku pracy w Chinach. "Dobre dziecko"
Ong Kuo Sin, Singapur 2025, 105’
Drag queen Jia Hao po latach rozłąki wraca do domu, by zaopiekować się matką, u której zdiagnozowano demencję. Zaczyna odgrywać rolę dawno zaginionej córki i dzięki tej fikcyjnej opowieści toruje sobie drogę do odbudowania relacji z matką. Jednak za tożsamością Jia Hao kryje się o wiele bardziej skomplikowana historia z przeszłości.
Sekcja Asian Cinerama znalazła się w programie 19. Festiwalu Filmów Azjatyckich Pięć Smaków
, który odbędzie się w dniach 12-19 listopada
w warszawskich kinach oraz 12-30 listopada
online. Sprzedaż karnetów biletów i dostępów vod na stronie www.piecsmakow.pl
.
