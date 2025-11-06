Courteney Cox kręci "Evil Genius"! W obsadzie Patricia Arquette i David Harbour

Brzmi jak żart? A jednak! W przygotowaniu jest aktorska wersja szokującego dokumentu true crime "Evil Genius" o jednym z najbardziej nieprawdopodobnych napadów w historii Ameryki. Film wyreżyseruje sama Courteney Cox, a w rolach głównych zobaczymy Patricię Arquette i Davida Harboura.
Getty Images © John Nacion
"Evil Genius" – co wiemy o filmie fabularnym?
Historia "pizza bomber" – mężczyzny zmuszonego do obrabowania banku z bombą przymocowaną do szyi – to gotowy materiał na film. Courteney Cox
znana z "Przyjaciół
" i "Krzyku
" chce jednak pokazać nie tylko samą zbrodnię, ale też ludzką stronę tej makabrycznej historii – pełną manipulacji, desperacji i samotności. Zafascynowała mnie ta historia. Jest dziwniejsza niż fikcja – mroczna, zabawna i bardzo emocjonalna
– mówi Cox, która oprócz reżyserii zajmuje się też produkcją filmu.
"Evil Genius"
W obsadzie, obok Arquette i Harboura, pojawią się m.in. Danielle Macdonald
, Garrett Dillahunt, Michael Chernus
, Tom McCarthy
i Owen Teague
. Za scenariusz odpowiada Courtenay Miles
. Zdjęcia już trwają w New Jersey.
"Evil Genius" – co to za historia?
Ta nieprawdopodobna, choć prawdziwa historia zaczyna się od krwawej śmierci dostawcy pizzy, który obrabował bank z bombą na szyi – a potem robi się jeszcze dziwniej.
