Courteney Cox kręci "Evil Genius"! W obsadzie Patricia Arquette i David Harbour

Courteney Cox kręci &quot;Evil Genius&quot;! W obsadzie Patricia Arquette i David Harbour
Brzmi jak żart? A jednak! W przygotowaniu jest aktorska wersja szokującego dokumentu true crime "Evil Genius" o jednym z najbardziej nieprawdopodobnych napadów w historii Ameryki. Film wyreżyseruje sama Courteney Cox, a w rolach głównych zobaczymy Patricię Arquette i Davida Harboura.

GettyImages-2240867689.jpg Getty Images © John Nacion

Historia "pizza bomber" – mężczyzny zmuszonego do obrabowania banku z bombą przymocowaną do szyi – to gotowy materiał na film. Courteney Cox znana z "Przyjaciół" i "Krzyku" chce jednak pokazać nie tylko samą zbrodnię, ale też ludzką stronę tej makabrycznej historii – pełną manipulacji, desperacji i samotności.

Zafascynowała mnie ta historia. Jest dziwniejsza niż fikcja – mroczna, zabawna i bardzo emocjonalna – mówi Cox, która oprócz reżyserii zajmuje się też produkcją filmu.

W obsadzie, obok Arquette i Harboura, pojawią się m.in. Danielle Macdonald, Garrett Dillahunt, Michael Chernus, Tom McCarthy i Owen Teague. Za scenariusz odpowiada Courtenay Miles. Zdjęcia już trwają w New Jersey.

Ta nieprawdopodobna, choć prawdziwa historia zaczyna się od krwawej śmierci dostawcy pizzy, który obrabował bank z bombą na szyi – a potem robi się jeszcze dziwniej.

To swego rodzaju program dokumentalny o świecie czarnego rynku, przemytu, narkotyków, gangów i innych przestępstw i zbrodni.


