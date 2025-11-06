43. Ale Kino! Festival, święto kina dla młodej widowni. Sprzedaż biletów ruszyła

Jest z czego wybierać, bo tegoroczna edycja to aż 116 filmów z 39 krajów i 6 kontynentów. Ale Kino! Festival po raz kolejny burzy pogląd, że kino dla młodej widowni nadaje się do oglądania "tylko dla dzieci".
To festiwal, podczas którego można być spokojnym o wartość merytoryczną i rozrywkową filmów, które zobaczy zarówno młoda widownia, jak i opiekunowie. I choć śmiało można wybierać pozycje w ciemno, programerki i programerzy z największą kuratorską starannością przygotowali szereg sekcji tematycznych, gatunkowych czy stylistycznych, odsłaniających przed widzami pełną różnorodność filmowego świata, ale rozbudzających także poza kinowe zainteresowania.
Koneserzy, którym nie udało się wybrać na największe światowe festiwale, z pewnością docenią pozycje, które premiery i nagrody otrzymywały choćby podczas Berlinale, Sundance, w Cannes, Wenecji, Annecy
– wymienić można choćby "Arco
", "Sunshine
", "Oliwia i niewidzialne trzęsienie ziemi
", "DJ Ahmet
", "Tajemnicze spojrzenie flaminga
"… Doskonały dowód na to, że nie można dziś już mówić o rozłączności kina dla młodych i dorosłych.
Nie tylko dla młodych, ale przede wszystkim z nimi
Trzonem festiwalu od lat pozostaje konkurs, w tym roku podzielony na trzy kategorie wiekowe (dzieci, młodzież, nastolatki). Każdy młody widz i widzka po konkursowym seansie staje się jurorem
i poprzez głosowanie decyduje o tym, który twórca zostanie ukoronowany nagrodą główną.
Program podzielony jest pod kątem zainteresowań, długości metraży czy wieku odbiorców. Ale Kino! ma być miejscem spokojnego, bezpiecznego wejścia w świat kina. Specjalnie przygotowane pokazy - sensorycznie przyjazne - mogą oglądać nawet najnaje, czyli dzieci od 3. roku życia
. Cały szereg filmów (jest ich w tegorocznych programie kilkadziesiąt) będzie dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami.
Swojego specjalnego miejsca widzowie mogą wyszukiwać w sekcjach: Książka w kinie
(filmy inspirowane literaturą), Ale Kino! Sport
, pokazy VR
, Animowane Ale Kino!
, Tajemnicze pokazy
, Kino queerowe i inkluzywne
, na warsztatach - tanecznych, tworzenia filmów animowanych i innych.
Przygoda zaczyna się po przygaszeniu świateł, ale kończy dużo dalej…
Wyjątkową pozycją w programie festiwalu jest sekcja Młoda klasyka
(przygotowana we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym) - cztery filmy, które dzisiejsi kinomani wkładają do nietykalnej kategorii kanonu kina: "Deszczowa piosenka
" (1952), "Godzilla
" (1954), "Dwunastu gniewnych ludzi
" (1957) czy "Spirited Away. W krainie bogów
" (2001). To spotkanie na styku pokoleń, spotkanie starego z najnowszym - absolutne zderzenie światów. Dzieci nieustannie skłaniają rodziców, dziadków do konfrontacji z tym co opiekunowie uważają za utrwalone i niezmienne. Bez skrępowania mogą zburzyć wyobrażenie o legendzie kina albo je potwierdzić - z pełnym napięcia oczekiwaniem wyczekujemy tego punktu programu.
Pokazy specjalne i goście
W ramach festiwalu przygotowano też szereg pokazów specjalnych. Debiut reżyserski Korka Bojanowskiego Utrata równowagi jest uznawany za głos nowego pokolenia aktorów i twórców. Korek Bojanowski
będzie gościem festiwalu podczas swojego filmu oraz jurorem w konkursie głównym.
Gościem będzie także Kordian Kądziela
("1670
", "LARP. Miłość, trolle i inne questy
"). Swój udział potwierdził również reżyser filmu "Skrzat. Nowy początek
" (Krzysztof Komander
) oraz jego producentka (Dagmara Piasecka
), reżyserka i jedna z bohaterek filmu "Król Maciuś Pierwszy
", Jaśmina Wójcik
i Lea Wróblewska
i inni.
Retrospektywa – hołd dla twórców polskiego kina dziecięcego
Po raz pierwszy w historii Festiwalu zaprezentujemy retrospektywę twórczości Magdaleny Nieć
("O psie, który jeździł koleją
") i Mariusza Paleja
("Za niebieskimi drzwiami
"). Ich filmy – zarówno wspólne, jak i realizowane osobno – miały znaczący wpływ na odbudowę pozycji kina dla dzieci w Polsce w ostatnim 20-leciu. Za ten wkład zostaną w tym roku uhonorowani statuetkami Platynowych Koziołków, specjalną nagrodą Festiwalu. Pełny program oraz sprzedaż biletów na 43. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodej Widowni Ale Kino! w Poznaniu na stronie www.alekino.com
