"Guy Martin w Rosji" już na BBC Brit

3 2 1



to kolejny program uznanej przez krytyków serii podróżniczej prezentowanej przez popularnego brytyjskiego mechanika ciężarówek i motocyklistę rajdowego Guya Martina Guy Martin przemierza największy kraj na świecie, aby poznać go na swój własny, niekonwencjonalny sposób. Jego podróż rozciąga się od Moskwy po Syberię. W trakcie swoich przygód odbywa przejażdżkę z Nocnymi Wilkami – gangiem motocyklowym wspierającym Władimira Putina oraz udaje się do fabryki słynnych karabinków maszynowych AK, potocznie zwanych kałasznikowami. Odbywa także przejażdżkę luksusową rosyjską limuzyną marki Ził po Placu Czerwonym w Moskwie i popisuje się akrobacjami powietrznymi w sowieckim odrzutowcu. Uczestniczy także w treningu, który przechodzą rosyjscy astronauci, aby sprawdzić czy jego umiejętności mechanika pozwoliłyby mu odbyć służbę na międzynarodowej stacji kosmicznej.Na mroźnej północy kraju, w jedynej w całej Europie kopalni diamentów, Guy Martin ma okazję przejechać się największą wywrotką na świecie. Zasiada również za kierownicą ciężarówki z rajdu Dakar. W dalszej części programu Guy odkrywa także zakamarki spektakularnego rosyjskiego metra i największej na świecie kolei transsyberyjskiej oraz uczestniczy w obrzędach szamańskich na Syberii, które ku jego zaskoczeniu wymagają spożywania ogromnej ilości alkoholu.W dalszej części programu Guy Martin opuszcza Rosję i udaje się do Czarnobyla na Ukrainie, gdzie po odpowiednim treningu odkrywa tajemnice największej w historii katastrofy nuklearnej i poznaje rozwiązania rosyjskich inżynierów, które mają przywrócić na terenie miasta bezpieczeństwo. Sprawdzi także czy Czarnobyl rzeczywiście stał się rajem dla dzikich zwierząt i roślinności, a także uda się wraz ze specjalistycznym motocyklowym oddziałem na patrol po najbardziej radioaktywnych częściach wymarłego miasta.