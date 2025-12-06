Newsy Filmy "Brat", film uderzający prosto w serce, już w kinach!
Filmy

"Brat", film uderzający prosto w serce, już w kinach!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/%22Brat%22%2C+film+uderzaj%C4%85cy+prosto+w+serce%2C+ju%C5%BC+w+kinach-164245
&quot;Brat&quot;, film uderzający prosto w serce, już w kinach!
"Brat" najpierw zachwycił Gdynię, zdobywając nagrodę za debiut aktorski Filipa Wiłkomirskiego, potem zyskał sympatię publiczności Warszawskiego Festiwalu Filmowego – film Macieja Sobieszczańskiego jest już na ekranach kin w całym kraju.

"Brat" to historia o kobiecie, która pragnie wyrwać się z toksycznej przeszłości, by zacząć wszystko od nowa i jej synach – dwóch braciach próbujących dorosnąć w świecie zbudowanym na przemocy i niepewności. Kluczowe było obsadzenie ról matki i synów. O ile wybór Agnieszki Grochowskiej do roli Agnieszki przyszedł naturalnie, o tyle znalezienie filmowych Dawida i Michała było wyzwaniem. Po wielu miesiącach poszukiwań w roli Michała obsadzony został Tytus Szymczuk, a Dawida Filip Wiłkomirski. Oba wybory okazały się absolutnym strzałem w dziesiątkę. Obaj młodzi aktorzy zaskoczyli krytyków dojrzałością i siłą ekranową, Filip Wiłkomirski został nagrodzony za profesjonalny debiut na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni a jego duet z Tytusem jest jednym z najciekawszych duetów aktorskich ostatnich lat.


Filip nie ukrywa, że na początku dopadł go stres. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, wszystko było dla mnie zupełnie nowe. Postanowiłem jednak podejść do tego tak, jak do walki na macie. Jak się okazało, denerwowałem się zupełnie niepotrzebnie. Od pierwszych dni byłem traktowany po partnersku, a dodatkowej pewności siebie dodało mi doświadczenie wyniesione z treningów judo, co było kluczowe dla wielu scen.

Agnieszka Grochowska śmiejąc się, że filmowi bracia są do niej bardziej podobni niż jej własne dzieci, podkreśliła, jak wyjątkowo trafiony okazał się casting.

"Brat" to opowieść o strachu, nadziei i walce o szczęście – emocjonalnie gęsta i precyzyjnie zagrana. Sobieszczański tworzy kino zakorzenione w rzeczywistości, ale niosące uniwersalny przekaz o sile rodziny i nadziei, że przez każdy mrok jest w stanie się przebić choć jeden promyk światła.

FILM TYLKO W KINACH

Zwiastun filmu "Brat"




Informacja sponsorowana

Powiązane artykuły Brat

Brat  (2025)

 Brat

Najnowsze Newsy

Seriale

Wiemy, co dalej z serialem "Landman" Taylora Sheridana

Inne Filmy

Netflix Warner Bros. Histeria czy uzasadnione obawy?

17 komentarzy
Podcast

Jan Englert: Jestem dziadersem i jestem z tego dumny!

14 komentarzy
Seriale

Ciri też chciała odejść z "Wiedźmina"? "Płakałam"

11 komentarzy
Seriale Filmy

Sydney Sweeney wraca do afery dżinsowej

37 komentarzy
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Grzesznicy" liderem nominacji do Critics' Choice Awards 2026

11 komentarzy

"Avengers: Endgame" wraca do kin! Wiemy kiedy

8 komentarzy