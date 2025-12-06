"Brat", film uderzający prosto w serce, już w kinach!

"Brat" najpierw zachwycił Gdynię, zdobywając nagrodę za debiut aktorski Filipa Wiłkomirskiego, potem zyskał sympatię publiczności Warszawskiego Festiwalu Filmowego – film Macieja Sobieszczańskiego jest już na ekranach kin w całym kraju.
"Brat" to historia o kobiecie, która pragnie wyrwać się z toksycznej przeszłości, by zacząć wszystko od nowa i jej synach – dwóch braciach próbujących dorosnąć w świecie zbudowanym na przemocy i niepewności. Kluczowe było obsadzenie ról matki i synów. O ile wybór Agnieszki Grochowskiej
do roli Agnieszki przyszedł naturalnie, o tyle znalezienie filmowych Dawida i Michała było wyzwaniem. Po wielu miesiącach poszukiwań w roli Michała obsadzony został Tytus Szymczuk
, a Dawida Filip Wiłkomirski
. Oba wybory okazały się absolutnym strzałem w dziesiątkę. Obaj młodzi aktorzy zaskoczyli krytyków dojrzałością i siłą ekranową, Filip Wiłkomirski
został nagrodzony za profesjonalny debiut na 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni a jego duet z Tytusem
jest jednym z najciekawszych duetów aktorskich ostatnich lat.
Filip nie ukrywa, że na początku dopadł go stres. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, wszystko było dla mnie zupełnie nowe. Postanowiłem jednak podejść do tego tak, jak do walki na macie. Jak się okazało, denerwowałem się zupełnie niepotrzebnie. Od pierwszych dni byłem traktowany po partnersku, a dodatkowej pewności siebie dodało mi doświadczenie wyniesione z treningów judo, co było kluczowe dla wielu scen. Agnieszka Grochowska
śmiejąc się, że filmowi bracia są do niej bardziej podobni niż jej własne dzieci, podkreśliła, jak wyjątkowo trafiony okazał się casting.
"Brat
" to opowieść o strachu, nadziei i walce o szczęście – emocjonalnie gęsta i precyzyjnie zagrana. Sobieszczański tworzy kino zakorzenione w rzeczywistości, ale niosące uniwersalny przekaz o sile rodziny i nadziei, że przez każdy mrok jest w stanie się przebić choć jeden promyk światła.
FILM TYLKO W KINACH
Zwiastun filmu "Brat"
Informacja sponsorowana