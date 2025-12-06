Newsy "Avengers: Endgame" wraca do kin! Wiemy kiedy
Marvel uruchamia machinę nostalgii. Zanim 18 grudnia 2026 roku do kin wejdzie "Avengers: Doomsday", studio ponownie pokaże widzom swój poprzedni hit – "Avengers: Koniec gry". Film wróci na duży ekran 25 września 2026 roku. Na razie nie wiadomo na jak długo.

"Avengers: Koniec gry" w kinach na osłodę oczekiwania na "Avengers: Doomsday"



Zarówno za "Doomsday", jak i "Endgame" odpowiadają Joe i Anthony Russo. W nowym filmie wraca też Robert Downey Jr., ale tym razem w zupełnie innej roli: nie jako Tony Stark, ale Doktor Doom. W "Doomsday" pojawią się także ekipy m.in. z "Thunderbolts*", "Fantastycznej Czwórki" i "X-Men".


"Koniec gry" to nie tylko finał starcia z Thanosem i zamknięcie trzeciej fazy MCU, ale też gigantyczny sukces Marvela. Po premierze w 2019 roku film wystrzelił na listy wszech czasów: jest drugim najbardziej kasowym filmem w historii USA, drugim na świecie i ma na koncie największe globalne otwarcie w historii kina – 1,2 miliarda dolarów w jeden weekend. Marvel dobrze wie, że taki tytuł ponownie przyniesie wysokie liczby. 

Wznowienie "Końca gry" to także sygnał, że studio mocno stawia na kino, podczas gdy część branży myśli o ograniczaniu premier. Kevin Feige wyraźnie zaznaczył swoje stanowisko w tej sprawie, mówiąc: "Robimy filmy do kin, bo tam jest ich miejsce".

Kolejne produkcje Disneya w drodze



Disney dorzucił przy okazji kilka aktualizacji kalendarza. "Super Troopers 3" pojawi się 7 sierpnia 2026 roku, "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja" wrócą do kin 19 lutego 2027, a film o roboczym tytule "Simpsonowie" przesunięto o kilka tygodni na 3 września 2027.

"Avengers: Koniec gry" – zobacz zwiastun



