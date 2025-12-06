"Avengers: Endgame" wraca do kin! Wiemy kiedy

Marvel uruchamia machinę nostalgii. Zanim 18 grudnia 2026 roku do kin wejdzie "Avengers: Doomsday", studio ponownie pokaże widzom swój poprzedni hit – "Avengers: Koniec gry". Film wróci na duży ekran 25 września 2026 roku. Na razie nie wiadomo na jak długo.
Zarówno za "Doomsday
", jak i "Endgame
" odpowiadają Joe
i Anthony Russo
. W nowym filmie wraca też Robert Downey Jr.
, ale tym razem w zupełnie innej roli: nie jako Tony Stark
, ale Doktor Doom
. W "Doomsday
" pojawią się także ekipy m.in. z "Thunderbolts*
", "Fantastycznej Czwórki
" i "X-Men
".
"Koniec gry
" to nie tylko finał starcia z Thanosem
i zamknięcie trzeciej fazy MCU, ale też gigantyczny sukces Marvela
. Po premierze w 2019 roku film wystrzelił na listy wszech czasów: jest drugim najbardziej kasowym filmem w historii USA, drugim na świecie i ma na koncie największe globalne otwarcie w historii kina – 1,2 miliarda dolarów w jeden weekend. Marvel dobrze wie, że taki tytuł ponownie przyniesie wysokie liczby.
Wznowienie "Końca gry
" to także sygnał, że studio mocno stawia na kino, podczas gdy część branży myśli o ograniczaniu premier. Kevin Feige
wyraźnie zaznaczył swoje stanowisko w tej sprawie, mówiąc: "Robimy filmy do kin, bo tam jest ich miejsce".
Kolejne produkcje Disneya w drodze
Disney dorzucił przy okazji kilka aktualizacji kalendarza. "Super Troopers 3" pojawi się 7 sierpnia 2026 roku, "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja
" wrócą do kin 19 lutego 2027, a film o roboczym tytule "Simpsonowie" przesunięto o kilka tygodni na 3 września 2027.