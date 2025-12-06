Goście festiwalu WATCH DOCS. Z kim spotkają się widzowie?

Wczoraj ruszył 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie!
W warszawskich kinach: Kinoteka, Muranów i KINOMUZEUM, a także na platformach mojeekino.pl i Player, znajdziecie 62 filmy dokumentalne, wśród których znalazły się zarówno polskie i międzynarodowe premiery, jak i archiwalia oraz klasyka gatunku.
W trzech konkursach o nagrody powalczy w sumie 21 filmów. Oprócz projekcji filmowych, w programie festiwalu znalazło się kilkadziesiąt spotkań z twórcami, siedem dużych dyskusji panelowych z udziałem dziennikarzy i ekspertów, masterclass prowadzony przez światowej sławy reżysera, wydarzenia branżowe oraz koncert.
Specjalna jubileuszowa kolekcja, zawierająca wybór najgłośniejszych tytułów ostatnich edycji, będzie również dostępna 5–31 grudnia dla widzów z całej Polski na platformie PLAYER.
W tym roku do Warszawy przyjadą i spotkają się z festiwalową publicznością: