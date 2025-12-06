Newsy Filmy Festiwale i nagrody Goście festiwalu WATCH DOCS. Z kim spotkają się widzowie?
Goście festiwalu WATCH DOCS. Z kim spotkają się widzowie?

Wczoraj ruszył 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie!

W warszawskich kinach: Kinoteka, Muranów i KINOMUZEUM, a także na platformach mojeekino.pl i Player, znajdziecie 62 filmy dokumentalne, wśród których znalazły się zarówno polskie i międzynarodowe premiery, jak i archiwalia oraz klasyka gatunku.

W trzech konkursach o nagrody powalczy w sumie 21 filmów. Oprócz projekcji filmowych, w programie festiwalu znalazło się kilkadziesiąt spotkań z twórcami, siedem dużych dyskusji panelowych z udziałem dziennikarzy i ekspertów, masterclass prowadzony przez światowej sławy reżysera, wydarzenia branżowe oraz koncert.

Specjalna jubileuszowa kolekcja, zawierająca wybór najgłośniejszych tytułów ostatnich edycji, będzie również dostępna 5–31 grudnia dla widzów z całej Polski na platformie PLAYER.



W tym roku do Warszawy przyjadą i spotkają się z festiwalową publicznością:

-    Lana Daher - reżyserka filmu "Do You Love Me" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/do-you-love-me
-    Katharina Weingartner – reżyserka filmu "Materialne związki" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/materialne-zwiazki,7779
-    Ewan Waddell – reżyser praz Liubov Dyvak – producentka i bohaterka filmu "Aż nie poczujesz nic" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/az-nie-poczujesz-nic,7779
-    Déni Oumar Pitsaev - reżyser filmu IMAGO https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/imago,7779
-    Kamal Aljafari - reżyser filmu "Gaza. Listy z przeszłości" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/gaza-list-z-przeszlosci,7779
-    Tomáš Elšík - reżyser "Blisko ziemi" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/blisko-ziemi,7779
-    Camilla Arlien - reżyserka filmu "Jeśli dzisiaj umrę" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/jesli-dzisiaj-umre,7779
-    Adrianna Matskiv (Odri) bohaterka i Serhii  Bordeniuk (Artist) bohater filmu "Kuba i Alaska" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/kuba-i-alaska,7779
-    Hannah Papacek Harper - reżyserka filmu "Brak słów" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/brak-slow,7779
-    Ivo Dimchev - bohater filmu "W piekle z Ivem" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/w-piekle-z-ivem,7779
-    Julian Vogel i Johannes Büttner - reżyserzy filmu "Królestwo światła" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/krolestwo-swiatla,7779
-    Natalia Koniarz – reżyserka filmu "Silver" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/silver,782696560
-    Emilia Śniegoska - reżyserka filmu "Kumotry" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/kumotry,7779
-    Grzegorz Paprzycki – reżyser filmu "Grudzień" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/grudzien,7779
-    Weronika Mliczewska - reżyserka filmu "Dziecko z pyłu" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/dziecko-z-pylu,7779
-    Tadeusz Chudy - reżyser filmu "Na własnych zasadach" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/na-wlasnych-zasadach,7779 
-    Martyna Wojciechowska, Jowita Baraniecka - reżyserki filmu "Skradzione dzieci" https://watchdocs.pl/watch-docs/festiwal-2025/filmy/skradzione-dzieci,7779

