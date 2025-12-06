Newsy Święta bez Kevina. Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie
Święta bez Kevina. Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie

Święta bez Kevina. Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie
17 grudnia o godz. 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem zapraszamy Was na seans, który wprowadzi Was w świąteczny nastrój.    

Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach cyklu organizowanego przez Filmweb, Iluzjon oraz Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny.  Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie, która znajduje się na dole newsa,  i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez naszą redakcję. Wiemy, że znaczna część z Was obejrzy w Boże Narodzenie "Kevina samego w domu", dlatego postawiliśmy na inne świąteczne klasyki.

To właśnie miłość

Świąteczny klasyk, w którym bohaterów jest więcej niż potraw na stole wigilijnym. Przy okazji wzór dla szeregu innych klasyków na święta - w tym polskiej serii "Listy do M.". Panorama kilkunastu miłosnych historii o różnej temperaturze, opowieść o uczuciach skomplikowanych i o uczuciach bardzo prostych. Obraz Richarda Curtisa powszechnie uznaje się za komedię romantyczną, lecz twórcy "To właśnie miłość" grają raczej na nutę tragikomiczną. W rolach głównych plejada gwiazd: Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Colin Firth, Alan Rickman, Laura Linney, Keira Knightley oraz rozsadzający ekran Bill Nighy.



Zły Mikołaj

"Zły Mikołaj" odbiega od stereotypu pociesznego brodacza i dotrzymuje zawartej w tytułowym epitecie obietnicy: pije, klnie, kradnie i uprawia seks. Film Terry'ego Zwigoffa to opowieść o dwóch oszustach, którzy wykorzystują świąteczną gorączkę, by nielegalnie obłowić się w przebraniach Świętego Mikołaja i jego elfa. Na ich drodze staje jednak pewien 8-latek, który uświadomi im prawdziwe znaczenie i czar Świąt Bożego Narodzenia. W obsadzie Billy Bob Thornton, Lauren Graham, Bernie Mac, Tony Cox i Hayden Bromberg. Czasem najlepsze świąteczne filmy to najmniej oczywiste świąteczne filmy.



Miasteczko Halloween

"Miasteczko Halloween" to przykład kalendarzowej inwencji: film pokazujący, co by było, gdyby połączyć Boże Narodzenie z Halloween. Znudzony straszeniem Jack Skellington postanawia spróbować swoich sił jako Święty Mikołaj, a reżyser Henry Selick i producent Tim Burton pokazują Boże Narodzenie od nowej, upiornej strony. Faktycznie: jest coś groźnego w idei ubranego na czerwono ekscentryka, który zakrada się nocami do domów. Genialny dizajn i zachwycająca poklatkowa animacja sprawią, że po tym filmie już zawsze będziemy podejrzliwie spoglądać pod choinkę.



Ekspres polarny

"Ekspres polarny" to jeden z kilku filmów Roberta Zemeckisa powstałych w rozwijanej i promowanej przez niego technologii animowanego motion capture. Bohaterem jest chłopiec, który zaczyna wątpić w istnienie Świętego Mikołaja. Zmieni zdanie, kiedy w wigilijny wieczór zostanie pasażerem tytułowego pociągu, który pędzi na biegun północny. Bajki świąteczne zazwyczaj bazują na znanych historiach. Zemeckis zabrał dzieci w zupełnie nową przygodę, która z miejsca stała się klasykiem. Jeśli wasze dzieci też zaczynają wątpić w Świętego Mikołaja i magia Bożego Narodzenia jest im obca, nie możecie sprawić im lepszego prezentu, niż seans "Ekspresu polarnego".


