Święta bez Kevina. Wybierz film na pokaz Filmwebu i FINA w Iluzjonie

17 grudnia o godz. 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem zapraszamy Was na seans, który wprowadzi Was w świąteczny nastrój.
Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach cyklu organizowanego przez Filmweb, Iluzjon
oraz Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny
. Wystarczy, że weźmiecie udział w ankiecie, która znajduje się na dole newsa, i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez naszą redakcję. Wiemy, że znaczna część z Was obejrzy w Boże Narodzenie "Kevina samego w domu
", dlatego postawiliśmy na inne świąteczne klasyki.