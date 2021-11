"Hawkeye": Piotr Adamczyk też ma swój plakat

"Hawkeye" - o czym opowiada serial?

"Hawkeye" - powstaje spin-off

Choć ani platforma Disney+, ani serial " Hawkeye ", jeszcze do Polski nie dotarły, w sieci furorę robią klipy z udziałem Piotra Adamczyka , który "wnosi odrobinę Polskości" (oraz swojsko brzmiących przekleństw) do serialowego uniwersum Marvela. Aktor doczekał się również plakatu, na którym stroi groźne miny razem z pozostałymi członkami Tracksuit Mafii. Jak Wam się podoba?Bohaterami marvelowskiego serialu " Hawkeye " są Clint Barton ( Jeremy Renner ) oraz Kate Bishop ( Hailee Steinfeld ). Były członek Avengers przygotowuje młodziutką mistrzynię łucznictwa do przejęcia tożsamości Hawkeye'a . Niestety, przeszłość błyskawicznie upomina się po bohatera, który naraził się zbyt wielu ludziom jako mściwy Ronin. Adamczyk wciela się w jednego z członków tzw. Dresowej Mafii, która pod osłoną nocy poluje na Hawkeye'a.Showrunnerem serialu jest Jonathan Igla (" Mad Men "). Projekt powstał dla serwisu streamingowego Disney+. W obsadzie serialu znaleźli się również Vera Farmiga Platforma Disney+ przygotowuje również spin-off serialu " Hawkeye ". Tytułowa " Echo ", czyli Maya Lopez, to niesłysząca rdzenna Amerykanka, która potrafi idealnie naśladować styl walki przeciwnika. Na kartach komiksów jej ścieżki krzyżowały się m.in. z Daredevilem i Moon Knightem. Jako pierwsza używała też pseudonimu Ronin, który przejął później Hawkeye (Hawkeye'a jako Ronina widzieliśmy w " Avengers: Końcu gry ").W tytułowej roli ma wystąpić debiutantka Alaqua Cox, którą po raz pierwszy zobaczymy w " Hawkeye'u ". Serial " Echo " jest na razie na wczesnym etapie rozwoju. Scenariusz mają napisać Etan Cohen