"Ice Road 2: Road To The Sky": powstanie "Lodowy szlak 2". W roli głównej ponownie Liam Neeson

"Ice Road 2: Road To The Sky": szczegóły filmu



Liam Neeson: najbardziej znane filmy



Na początku 2024 roku mają rozpocząć się zdjęcia do filmu akcjiTo kontynuacja filmu " Lodowy szlak " z 2021 roku.W sequelu grany przez Neesona kierowca Mike McCann podróżuje do Nepalu, aby spełnić ostatnie życzenie zmarłego brata i rozsypać jego prochy na szczycie Mount Everest. Podczas jazdy autobusem turystycznym na wysokości 12 000 stóp bohater i jego przewodnik górski napotykają grupę najemników. Mężczyźni muszą ochronić pasażerów pojazdu, a także stanąć w obronie mieszkańców okolicznych wiosek.Autorem scenariusza i reżyserem będzie ponownie Jonathan Hensleigh . W przeszłości był on autorem bądź współautorem scenariuszy do takich hitów jak " Szklana pułapka 3 ", " Armageddon " i " Jumanji ".Przypomnijmy: akcja pierwszej części " Lodowego szlaku " rozgrywa się na północy Kanady. W jednej z kopalni diamentów doszło do potężnej eksplozji, w wyniku której grupa pracowników została uwięziona w śmiertelnej pułapce. Aby ich uratować, konieczne jest dostarczenie specjalnego sprzętu, za pomocą którego będzie można usunąć blokujące wyjście gruzy. Zadanie to okazuje się wyjątkowo trudne. Cały konwój ciężarówek będzie musiał pokonać niebezpieczną drogę prowadzącą przez sam środek pokrytego lodem jeziora Winnipeg. Głównemu bohaterowi, Mike'owi, powierzono prowadzenie kolumny. Razem z bratem i innymi kierowcami ciężarówek stara się zrobić wszystko, aby misja zakończyła się sukcesem. Śmiałkowie zmuszeni będą stawić czoła wielu wyzwaniom, z których najtrudniejszym wbrew pozorom stanie się nie bezlitosna pogoda, lecz czynnik ludzki.Najbardziej znane filmy z udziałem 70-letniego Liama Neesona to " Lista Schindlera ", " Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo " oraz " Uprowadzona ". Ten ostatni sprawił, że po przekroczeniu pięćdziesiątki irlandzki aktor stał się niespodziewanie etatową gwiazdą kina akcji. W ubiegłym roku wystąpił m.in. w filmie kryminalnym Neila Jordana Marlowe ", w którym wcielił się w tytułowego legendarnego detektywa.